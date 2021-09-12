Популярное украинское телешоу о путешествиях «Орёл и Решка» посетило южную столицу Кыргызстана. Новый выпуск программы состоялся 11 сентября.

Съемочная команда на этот раз исследовала юг страны. Ведущая Анфиса Черных путешествовала с безлимитной картой, а Антон Зайцев — со $100. Но даже при этом у Зайцева остались еще $37.

Анфису Черных из аэропорта в отель сопровождала туристическая милиция.

«Специальные гости в Кыргызстане — понятие размытое. Если у вас просто много денег, но о вашем приезде не знает местное правительство, даже не мечтайте о таком эскорте», — заявила ведущая программы.

Позже она добавила, что польза от такого сопровождения сомнительная, потому что на пути из аэропорта пробок нет, да и светофоров мало.

Антон Зайцев, в свою очередь, заявил, что не очень то и расстраивается, потому что $100 в Кыргызстане — это почти месячная зарплата. Он прибыл в Ош и попробовал местные национальные напитки, такие как чалап, максым и айран. «Смузи из хлеба» назвал он максым, а «лидером дегустации» — бозо.

Айран. Скриншот из видео «Орла и Решки».

Кроме того, Зайцев попробовал собачий жир и заявил, что «местные верят в то, что он лечит от коронавируса». Переночевать ведущий решил в отеле-юрте.

Анфиса же через Памирский тракт поехала в отель в горах. Ей устроили развлекательную программу с кыргызскими музыкальными инструментами, катанием на лошади и яке.

Она также занялась рафтингом на реке Гулчо и поднялась в горы. А Зайцев съездил в Узген и оценил местный плов.

«Мы почему-то привыкли ассоциировать путешествия с чем-то очень далеким от нас, что они где-то там за горизонтом, на других островах и континентах. Но сегодняшний день доказал, что порой невероятно красивые места ближе, чем мы думаем. Ну вот, полюбуйтесь, настоящее чудо света», — сказал Зайцев, любуясь закатом на Сулайман-Тоо.

Ранее Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов сообщал, что команда «Орла и Решки» посетили Кыргызстан с 1 по 17 июля. По данным ведомства, съемки проходили в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

Команда «Орла и Решки» уже приезжала в Кыргызстан в 2013 году. В том выпуске ведущие Андрей Бедняков и Настя Короткая исследовали Бишкек, джайлоо-туры, Иссык-Куль и охоту с беркутами.