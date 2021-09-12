Фото: Жузумкан Асхатбекова

Директор Асанбек Эрмеков показывает нам свое достижение – стену на заднем дворе. Когда ее не было, люди проходили через школьный двор насквозь. Однажды это чуть не привело к трагедии. В 2018 году в женский туалет зашел пьяный, застал там девочку и чуть не изнасиловал. Девочка закричала, и он убежал. Его потом поймали в Базар-Коргоне, снова за попыткой изнасилования, и посадили. А директор построил эту стену.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Это такая же аварийная школа, как и две сотни других. «У нас стены глиняные, все в трещинах. Фундамент тоже. Мы пытаемся залатать трещины, но они снова появляются. Крыша почти обвалилась».

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

«Устаревшее построение, гнилые полы, отлетевшая штукатурка, большое количество учащихся. Использованию не подлежит», — написано про эту школу в общем перечне наиболее аварийных школ, требующих нового строительства. Несмотря на все это, школа продолжает работать.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

«Построили ашарным методом, без соблюдения правил — классы маленькие, в некоторых отопления нет совсем», – рассказывает Асанбек. «Дети жалуются на холод, из окон дует. Здесь обучаются те, кто не имеет возможности уехать».

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Единственное, что отличает эту школу – необычное имя.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Школа №24 в Сузакском районе Джалал-Абадской области названа в честь Гульнары Бакиевой, племянницы бывшего президента. Он и сам учился в этой школе. Но на вопрос, почему не помог родной школе с ремонтом, директор разводит руками: «Наверно, думал, непорядочно начинать со своей школы, все откладывал, а потом ушел… Мы с тех пор каждому президенту посылали и посылаем письма, но их уже не пропускают, наверно, потому что мы школа имени Бакиева…»

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Жузумкан Асхатбекова