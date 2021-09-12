Журналисты YouTube-канала Temirov LIVE провели расследование о тендерных махинациях свата президента Садыра Жапарова Турусбека Тумонбаева.

Тумонбаев Турусбек Тогузбаевич. Фото: АКИpress. Тумонбаев — директор госучреждения «Унаа». По данным журналистов-расследователей, 21 июля 2021 года это учреждение провело тендер на полмиллиарда сомов на закупку бланков техпаспортов и водительские права международного образца. «Конкурс выиграла компания “Госзнак”, предложив 518 млн сомов», — сообщил журналист Temirov LIVE Актилек Капаров.

Чем известна фирма «Госзнак»?

По словам Капарова, вокруг этой фирмы нередко вспыхивают скандалы.

В 2018 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушений в ходе проведения тендера для Государственной регистрационной службы. Сообщалось, что в 2017 году единственным участником тендера стала фирма «Госзнак».

«Но тендерная комиссия отклонила заявку компании в связи с убыточным финансовым состоянием и несоответствием требованиям предлагаемых ею образцов бланков», — говорит Капаров, ссылаясь на данные радио «Азаттык».

Однако позже прошел повторный тендер. В нем приняли участие еще две компании, которые предложили 17,8 млн и 26,2 млн сомов. Однако конкурс выиграл «Госзнак», предложивший выполнить работу за 45 млн сомов.

Также расследователи отметили, что ОсОО «Гознак» было создано в структуре компании «Континент» — 65% акций этой компании принадлежит государству.

Что связывает «Госзнак» и Тумонбаева?

Журналисты Temirov LIVE выяснили, что дочь Турусбека Тумонбаева 21-летняя Айгерим Тогузбаева является учредителем ОсОО «Деловая стратегия». Эта фирма выиграла тендеры у компании «Госзнак» на сумму более 62 млн сомов.

Айгерим Тогузбаева. Скриншот из видео Temirov LIVE.

«Госзнак», в свою очередь, выигрывает тендер у госучреждения «Унаа», которым управляет ее отец.

Кроме того, сам Тумонбаев числится соучредителем компании «Континент плюс», которая также как и «Госзнак» входит в структуру компании «Континент».

Более того, вместе с Тумонбаевым этой фирмой владеют еще два человека, которые также находятся в списке учредителей компании «Госзнак».

Также журналисты-расследователи выяснили, что компании «Госзнак» и «Континент плюс» зарегистрированы по одному адресу.

Схема связи. Скриншот из видео Temirov LIVE.

«Факт конфликта интересов налицо. Но хочу отметить, что 1 сентября тендер на полмиллиарда сомов все-таки отменили. Но объявили снова. При этом нет никаких гарантий, что фирма “Госзнак” не будет иметь никаких преференций. Все-таки сват президента, кто ему что скажет. Или скажет?» — заключил Актилек Капаров.

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