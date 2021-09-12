Акылбек Эшимов. Фото/ Кабар.



Центризбирком прокомментировал подозрения ГКНБ о том, что сотрудник комиссии Акылбек Эшимов брал взятку для продвижения в партийном списке.

«В полномочия Центральной избирательной комиссии и ее членов не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий, ЦИК не вправе и не вмешивается в решение партиями таких вопросов. Вопросы формирования списка кандидатов партий на выборы относятся к исключительно внутренней компетенции партий: партии самостоятельно формируют списки кандидатов на выборы и утверждают их на собственных съездах», — уточняет ЦИК.

Соответственно, преступление, указанное ГКНБ, не имеет отношения к деятельности ЦИК и комиссия надеется на объективное расследование.

$550 тысяч

Гражданин А.Д. обратился в ГКНБ с просьбой принять меры в отношении действующего члена ЦИК Акылбека Эшимова. Он сообщил, что Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взяли у него $550 тысяч за то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке кандидатов в депутаты от этой же партии на парламентских выборах 2020 года.

В партийном списке потерпевшего так и не продвинули и вернули только $300 тысяч. Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». После этого его задержали.

Однако о задержании упомянутого ранее «одного из лидеров» партии «Кыргызстан» ничего не известно. Также непонятно, будет ли привлечен к ответсвенности заявитель, который передал госслужащему взятку в $550 тысяч.