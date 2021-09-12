По стене школы ползет огромная трещина. «Нет-нет, это не от землетрясения. Просто здание старое», — говорит Максуда Кочорова, директриса школы №52 имени Турат Арзыкуловой в Сузакском районе Джалал-Абадской области . – «Все-таки школе уже целый век».

Это одна из самых старых школ в Кыргызстане, причем первый ее корпус был построен как железнодорожная станция. Школе здание передали в 50-х годах прошлого века. С тех пор здесь мало что изменилось: печное отопление, туалет на улице, вода из колодца. Схема движения поездов все еще висит над входом. А само здание обветшало настолько, что его признали аварийным с вердиктом «использованию не подлежит».

Несмотря на это, школа продолжает работать. «Два года тому назад камни из фундамента стали высыпаться, было заключение МЧС по закрытию, но родители попросили не закрывать, пришли и сами заливали камни сверху цементом, и удивлялись, как вообще держалось», — рассказывает директриса.

Каждый год на ремонт из министерства образования выделяют около 35 тысяч сомов. Этого хватает на краску и известь, ремонт делают сами учителя. На вопрос, помогают ли выпускники, отвечают: «Не очень-то. Когда их дети здесь учились, они помогали, а сейчас кто мог, перевели детей в другие школы».

Те, кто не смог перевестись, жалуются на холод и тесноту. Когда идет дождь, внутри помещения нужен зонт или тазик. «Мы хотели бы учить детей в хороших современных условиях», – говорит директор. Потом прибавляет: «Хотя бы без курток зимой».

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Жузумкан Асхатбекова