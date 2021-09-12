Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 572 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 75 человек.
- Бишкек — 38;
- Чуйская область — 13;
- Иссык-Кульская область — 11;
- Баткенская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Таласская область — 4;
- Ошская область — 1;
- Нарынская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 158 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 12 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 655 пациентов. Еще 1 046 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 102 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 171 426 пациентов.
На 12 сентября в Кыргызстане более 734 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вторую — более 521 тысячи.