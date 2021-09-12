Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 572 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 75 человек.

Бишкек — 38;

Чуйская область — 13;

Иссык-Кульская область — 11;

Баткенская область — 3;

Джалал-Абадская область — 4;

Таласская область — 4;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 158 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 12 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 655 пациентов. Еще 1 046 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 102 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 171 426 пациентов.

На 12 сентября в Кыргызстане более 734 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вторую — более 521 тысячи.