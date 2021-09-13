Скриншот с сайта ubada-batken.com

Активисты Баткенской области разработали сайт, который будет отслеживать и мониторить обещания властей, данные во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом «Клоопу» сообщил руководитель проекта Элдияр Жээналиев.

По его словам, в конце апреля после военного конфликта в Баткенской области обещания, которые озвучила власть во главе с президентом, не были выполнены в полной мере. В связи с этим, активисты решили зарегистрировать каждое обещание и отслеживать их выполнение.

«В этом году независимости Кыргызстана 30 лет, Баткенской области 22 года. Но каждый раз, когда возникает конфликт, приезжают очередные представители власти, дают обещания, надежду людям и уезжают. А потом нет ни обещаний, ни самих чиновников», — сказал Жээналиев.

Как будет работать сайт?

На главной странице сайта можно увидеть лозунг «Велик не тот, кто обещает, а тот, кто выполняет обещания» и вопрос «Будут ли выполнены обещания, которые были даны Баткену?». Между двумя предложениями находится счетчик, который показывает, сколько дней, часов, минут, секунд прошло с момента военного столкновения в Баткене. Информация обновляется в автоматическом режиме.

Скриншот с сайта ubada-batken.com

В раздел «Обещания» внесены обещания каждого чиновника. В зависимости от статуса каждое обязательство отмечается словами: «в процессе», «выполнено» или «не выполнено». На сайте, например, сейчас можно увидеть 5 невыполненных обещаний президента Садыра Жапарова.

Скриншот с сайта ubada-batken.com

Также на сайте есть новостной раздел, который напрямую отражает ситуацию в приграничных районах Баткена. В этом разделе также планируется публиковать материалы, посвященные стремлениям и реальной жизни местных жителей.

Кроме этого, активисты добавили раздел под названием «В фокусе Баткен»: здесь публикуются расследования и фильмы, связанные с вооруженным конфликтом, с указанием авторов публикаций.

Скриншот с сайта ubada-batken.com

Кто профинансировал проект?

Элдияру Жээналиеву и его другу Садырбеку Саматову идея создания сайта пришла после того, как их назвали «провокаторами». Элдияр и Садырбек задали вопрос президенту на встрече с жителями Баткена*.

*Контекст: 6 мая 2021 года президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретились с жителями Лейлекского района. Местные активисты спросили президента о спорной дороге Ходжаи Аъло — Ворух, почему правительство Кыргызстана скрывает двусторонний протокол, который на тот момент был уже подписан. Когда президент начал отвечать, Камчыбек Ташиев помахал ребятам, которые снимали на видео ответ президента. Сотрудники ведомства немедленно вывели парней с собрания. Активисты даже отметили, что тогда президент назвал их «провокаторами», а Ташиев — «невоспитанными». Журналист «Азаттыка» Айбек Бийбосунов, освещавший встречу подтвердил, что президент назвал их «провокаторами».

Активист добавил, что проект профинансировали волонтеры, средства также собрали соотечественники из-за границы. Кроме того, активисты получили грант от «Фонда журналистских расследований» в Кыргызстане.