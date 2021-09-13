Новость обновлена в 14:31.

В Бишкеке в зале собраний Автодорожного колледжа на головы людей упала люстра. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил очевидец Омурбек Сатаев.

По его словам, это произошло примерно 13 сентября в 10 часов утра. В это время зал был переполнен.

«Там была толпа, я увидел только двух пострадавших — женщину и мальчика. Мальчику было плохо, он аж наклонился», — рассказал Сатаев подробности Kaktus.media.

Он добавил, что пострадавшим вызвали скорую, врачи оказали первую помощь.

В администрации колледжа заявили, что на месте падения люстры людей не было.

По их словам, родительница и студент получили поверхностные травмы вследствия отлетевших осколков.

«Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация пострадавших не потребовалась», — уточнили в учреждении.

Также в колледже отметили, что создана комиссия по расследованию этого несчастного случая. Устанавливаются причины падения 6-8 килограммовой люстры.