Госкомитет национальной безопасности начал наращивать силы в сфере кибербезопасности. Так, за последнии несколько дней в ГКНБ сообщили о подписании меморандума с российской компанией «Лаборатория Касперского» и грантовом проекте с Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA).

По информации ГКНБ, меморандум с «Лабораторией Касперского» подписали при поддержке офиса ОБСЕ в Бишкеке. Документ подписал замглавы Госкомитета Жаныбек Жоробаев и гендиректор «Касперского» Евгений Касперский.

«Одна из приоритетных задач соглашения — разработка и внедрение комплексной системы кибербезопасности», — сообщили в ведомстве.

Планируется, что «Лаборатория Касперского» привлечет к проекту специалистов в кибербезопасности и будет предоставлять отчёты об угрозах, направленных на госинформационные системы Кыргызстана.

Замглавы ГКНБ Жаныбек Жоробаев и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Фото: Пресс-служба ГКНБ

«Компания окажет содействие в формировании собственных технических компетенций для самостоятельного управления защитой информационных систем и ресурсов программы цифровой трансформации. Планируется проводить семинары и регулярно консультировать специалистов, поддерживающих информационные системы», — добавили в ГКНБ.

Во время подписания соглашения Жоробаев сказал, что опыт компании поможет ГКНБ противодействовать атакам на госсектор, бизнес и обычных пользователей.

Что известно о Касперском и его «Лаборатории»

Евгений Касперский известен не только как гендиректор «Лаборатории Касперского». В 2018 году издание Meduza опубликовало расследование, из которого стало известно, что борьба за контроль внутри компании закончилась победой выходцев из силовых ведомств.

Собеседник издания, работавший ранее в компании рассказал, что проблемы в «Лаборатории Касперского» начались еще в половине 2010 годов. Тогда в компании изменили структуру управления и отношение к этим изменениям имели выходцы из спецслужб.

Вместе с этим известно также, что и сам Евгений Касперский окончил Высшую школу КГБ (ныне ФСБ). Несмотря на это, в самой компании отрицают информацию о связях со спецслужбами.

О связях «Лаборатории» со спецслужбами также писало и зарубежное издание Bloomberg. По их данным, компания разработала программное обеспечение для ФСБ и сопровождала их сотрудников в рейдах.

Второй проект в сфере кибербезопасности ГКНБ реализует при поддержке KOICA. Корейское агентство выделит грант в $5 млн на создание «Центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) в Кыргызстане».

Соглашение по проекту подписал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, посол Южной Кореи в Кыргызстане Ли Вонджэ и директор KOICA в Кыргызстане Ли Джонгсу.

Подписание меморандума между ГКНБ и KOICA. Фото: Пресс-служба ГКНБ

По данным ГКНБ, проект, профинансированный KOICA, должен укрепить кибербезопасность страны. На грант создадут не только центр SOC, но и предоставят оборудование и программное обеспечение по защите госорганов от киберугроз. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

Вместе с этим в пресс-службе ГКНБ сообщили журналисту «Клоопа», что хоть оба проекта направлены на киберзащиту, между собой они не связаны.