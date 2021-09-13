Хвостохранилище «Туюк-Суу» неподалеку от Мин-Куша. Май 2017 года. Фото: Дмитрий Мотинов для Living Asia

Министерство энергетики и промышленности вынесло на общественное обсуждение законопроект «О вопросах недропользования в Кыргызской Республике».

Предполагается, что законопроект сможет убрать ряд «устаревших норм, внутренних противоречий, правовых коллизий и пробелов в законодательстве» и создать «единое регулирование сферы недропользования».

Новый проект закона о вопросах недропользования разрешает разрабатывать радиоактивные хвостохранилища и месторождения урана и тория. Но не всем.

«[На территории Кыргызстана] запрещается осуществление деятельности, связанной с геологическим изучением и разработкой урановых, ториевых месторождений (добыча урана, тория) физическими и юридическими лицами, а также разработка радиоактивных хвостохранилищ, горных отвалов, за исключением осуществления такой деятельности хозяйствующими субъектами и государственными предприятиями со 100-процентной государственной долей участия», — отмечается в законопроекте.

Сейчас такая деятельность запрещена в Кыргызстане вовсе — кроме деятельности, связанной с рекультивацией хвостохранилищ и горных отвалов, хранением и захоронением отходов.

При этом в справке-обосновании к законопроекту сказано, что он «не противоречит нормам действующего законодательства». Также отмечено, что документ никаких «негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет».

Вести разработки смогут не только «хозяйствующие субъекты или государственные предприятия со 100-процентной государственной долей участия». Они «вправе осуществлять такую деятельность путем создания совместного предприятия с инвестором».

А вот ввоз на территорию Кыргызстана «ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов» будет по-прежнему запрещен, как и сейчас.

Урановый запрет

В декабре 2019 года Сооронбай Жээнбеков, который был тогда президентом, подписал закон о запрете разработок урана и тория и радиоактивных хвостохранилищ и отвалов.

Цель запрета — защита здоровья населения, а также забота об окружающей среде и обеспечение экологической безопасности.

Скриншот с сайта Минюста КР. Скриншот с сайта президента КР.

Закон приняли после того, как весной 2019 года в Кыргызстане прошли «урановые митинги». Люди на Иссык-Куле и в Бишкеке протестовали против геологоразведки в Иссык-Кульской области, которую проводила компания «ЮрАзия». Предприятие намеревалось добывать уран на месторождении Таш-Булак, но после митингов правительство приостановило лицензию компании.

После этого журналисты Factcheck.kg. выяснили, что «урановый скандал» стал набирать обороты вечером 17 апреля при помощи массового вброса в мессенджер WhatsApp и закончился 2 мая, после того, как депутаты поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений в Кыргызстане.

Несмотря на это, в октябре 2019 года парламентарии все же вынесли на обсуждение, а затем и приняли закон, запрещающий разведку и изучение недр республики с целью разработки урановых и ториевых месторождений.

Новые законы о недрах Кыргызстана

Поправки в Кодекс о недрах разработали для реализации пятого указа президента Садыра Жапарова «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики».

Глава государства в нем обозначил, какие нормы должны входить в новый будущий «Горный кодекс». Например, по указу президента разработку участков недр общегосударственного значения сможет вести только национальная горнодобывающая компанией со 100% участием государства в уставном капитале.

Новый Кодекс по замыслу Жапарова должны были разработать к 1 июля 2021 года. Первую редакцию минэнергопром подготовил еще в июне, но тогда со стороны госорганов и бизнес-сообщества было много замечаний и предложений.

Пока Кодекс дорабатывали и создавали законопроект о недропользовании, кабмин уже утвердил новый порядок предоставления права пользования недрами. Согласно ему, предприятиям со 100% государственной долей стало легче получать лицензии на геологическое изучение и разработку недр на конкурсных и аукционных участках.

Над материалом работали: Мундузбек Калыков, Елена Короткова