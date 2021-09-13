Пресс-служба минздравсоцразвития сообщила, что в Аксыйском районе Джалал-Абадской области выявили вспышку сибирской язвы. По их данным, на 13 сентября госпитализированы семь человек. Очагом сибирской язвы стала зараженная корова.

Глава отдела эпидемиологии Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Кубанычбек Бектурдиев в интервью «Клоопу» отметил, что лабораторные исследования двоих пациентов показали положительный результат на сибирскую язву.

«Они все проходят лечение в Аксыйской районной больнице. Состояние у всех стабильное», — отметил он.

Еще 41 человек контактировал с зараженным мясом, эти люди проходят антибиотикотерапию амбулаторно. По словам Бектурдиева, десять из них — дети до 14 лет.

Он также рассказал, что противоэпидемическая комиссия провела экстренные заседания. Анализ почвы показал отрицательный результат на сибирскую язву, но они рассматривают вопрос взятия на карантин места, где забивали зараженный скот.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, которая передается от животных к людям. Болезнь приводит к отекам и язвам, при отсутствии лечения возможна смерть.

В Кыргызстане за последние годы зафиксировали более 50 случаев заражения сибирской язвой. Большинство людей заболели после употребления зараженного мяса.