Между мэрией Бишкека и ОсОО «КомТрансКом» идёт разбирательство за вывоз мусора в Октябрьском районе столицы. В муниципалитете заявляют, что компания не исполняет свои обязательства должным образом и уже передала эти полномочия МП «Тазалык».

Однако, в «КомТрансКоме» говорят, что мэрия незаконно отменила договор о вывозе мусора и заявляет, что он всё ещё действует.

Между тем, жители Октябрьского района получают две квитанции за вывоз мусора — от «Тазалыка» и «КомТрансКома».

Что говорит мэрия?

В муниципалитете 7 сентября сообщили, что ситуацию с вывозом мусором взял под личный контроль мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Тогда в мэрии попросили горожан получивших две квитанции, не оплачивать пока ни по одной из них.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиева у мусорных контейнеров. Фото / пресс-служба мэрии

«По квитанциям, по которым жители успели произвести оплату, будут осуществлены взаиморасчеты между “Тазалыком” и “Комтранскомом” по итогам разбирательства со сложившейся ситуацией», — отметили тогда в мунипалитете.

Кроме того, в мэрии обещали, что столичные власти, в целях скорейшего решения проблемы, ведут переговоры с владельцами «КомТрансКома» о досудебном урегулировании спора.

«В ближайшие дни уже начнется реализация достигнутых с ними договоренностей, и ситуация вокруг сбора и вывоза мусора в Октябрьском районе Бишкека вернется в нормальное русло», — говорили в мунипалитете.

В мэрии «Клоопу» сообщили, что вопрос по ситуации с вывозом мусора остаётся открытым, так как идёт суд.

Что говорят в компании?

По словам юристки «КомТрансКома» Елены Петри, компания подала два административных иска на мэрию Бишкека и акимиат Октябрьского района против их распоряжения.

«В распоряжении мэрии указывается: “отменить конкурс 2018 года на о вывозе твердых бытовых отходов в Октябрьском районе и передать “Тазалыку” полномочия”. А распоряжение акимиата отменяет конкурс 2019 года и передаёт также полномочия “Тазалык”», — рассказала она интервью «Клоопу».

Юристка подчеркнула, что эти два распоряжения мэрии и акимиата Октябрьского района сейчас приостановлены судом.

«То есть сейчас, кроме “КомТрансКома”, в Октябрьский район заезжать с техникой и вывозить мусор никто не может […] Но “Тазалык” наглым образом игнорирует определение суда. Мэрия тоже разводит руками и никак не решает эту ситуацию. В Октябрьском акимиате настаивают, что “Тазалык” вывозил. В общем сейчас происходит полное игнорирование закона», — сказала она.

Петри назвала «незаконным» требование мэрии о том, чтобы граждане не платили ни по одной из квитанций за вывоз мусора.

«На сегодняшний день действует наш договор между “КомТрансКомом” и акимиатом Октябрьского района, согласно которому мы вывозим мусор и нам жильцы района должны оплачивать […] Действия этих договоров никто не приостанавливал. Соответственно, мы выполняем свои обязательства, а граждане должны платить по квитанциям, иначе образуется такая ситуация, что возникает задолженность. Оплачивать “Тазалыку” вообще нет никаких оснований. Нет ни одного акта законного или действующего согласно которому, “Тазалык” должен вывозить. Они просто самовольничуют», — заявила юристка.

Позиция «Тазалыка»

В МП «Тазалык» же говорят, что именно они обслуживают Октябрьский район.

«Мы оказываем услуги по вывозу мусора населения и хозсубъектов. Все контейнеры общего пользования, которые стоят на улицах, — это контейнеры МП “Тазалык”. Поэтому, оказав услугу за август, мы в конце месяца выписали счета-извещения на оплату. В августе мусор вывозило наше предприятие, мы ничего не нарушаем, выполняем распоряжение мэрии. Частная компания не хочет отдавать свои полномочия, судится с мэрией. Решения суда нет, есть лишь определение, которое до нас официально не довели, каких-либо дополнительных распоряжений не поступало», — рассказала начальник абонентского отдела предприятия Наталья Сухова 3 сентября.