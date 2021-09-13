Глава Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина ответила на пять нестыдных вопросов про секс. Она развеяла мифы о вреде мастурбации и отметила роль презервативов, как самого «надёжного способа контрацепции».

Чиркина также рассказала про то, когда можно начинать половую жизнь.

Можно ли забеременеть после первого раза?

Шансы забеременеть после первого сексульного контакта в равной степени такая же, как и при сотом, двухсотом или трехтысячном контакте.

Презервативы дорогие, как предохраняться без них?

Презервативы — самый надёжный способ контрацепции. Они значительно дешевле всех остальных методов контрацепции. Кроме того презервативы защищают от инфекции передающихся половым путём (ИППП). Однако, кроме презервативов есть и масса других методов контрацепции, которые можно использовать, но они имеют меньшую надежность, чем презерватив.

Получает ли удовольствие девушка от орального секса? Не вредно ли это?

Оргазмического удовольствия от орального секса девушка однозначно не получит, тут в первую очередь, на первый план выдвигается сексуальное удовольствие партнера. Однако, если партнер совершает оральный контакт с партнершей, тогда, конечно, у женщины масса возможностей для удовольствия. Это зависит от обоюдных договоренностей внутри пары.

Вредно ли мастурбировать?

Доказательств вреда мастурбации нет. Сама мастурбация — хорошая замена сексуальному контакту, мало того, это возможность снять напряжение сексуальное, получить удовольствие и даже оргазм при определенных случаях.

В каком возрасте безопасно для здоровья заниматься сексом?

Начало сексуальной жизни должно быть осознанным, в том плане, что человек готов предотвращать риски, которые могут быть связаны с сексом. Также важно, чтобы секс был по обоюдному согласию.

Фото на заглавной: Gaelle Marcel / Unsplash.