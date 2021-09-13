Глава Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина ответила на пять нестыдных вопросов про секс. Она развеяла мифы о вреде мастурбации и отметила роль презервативов, как самого «надёжного способа контрацепции».
Чиркина также рассказала про то, когда можно начинать половую жизнь.
- Можно ли забеременеть после первого раза?
Шансы забеременеть после первого сексульного контакта в равной степени такая же, как и при сотом, двухсотом или трехтысячном контакте.
- Презервативы дорогие, как предохраняться без них?
Презервативы — самый надёжный способ контрацепции. Они значительно дешевле всех остальных методов контрацепции. Кроме того презервативы защищают от инфекции передающихся половым путём (ИППП). Однако, кроме презервативов есть и масса других методов контрацепции, которые можно использовать, но они имеют меньшую надежность, чем презерватив.
- Получает ли удовольствие девушка от орального секса? Не вредно ли это?
Оргазмического удовольствия от орального секса девушка однозначно не получит, тут в первую очередь, на первый план выдвигается сексуальное удовольствие партнера. Однако, если партнер совершает оральный контакт с партнершей, тогда, конечно, у женщины масса возможностей для удовольствия. Это зависит от обоюдных договоренностей внутри пары.
- Вредно ли мастурбировать?
Доказательств вреда мастурбации нет. Сама мастурбация — хорошая замена сексуальному контакту, мало того, это возможность снять напряжение сексуальное, получить удовольствие и даже оргазм при определенных случаях.
- В каком возрасте безопасно для здоровья заниматься сексом?
Начало сексуальной жизни должно быть осознанным, в том плане, что человек готов предотвращать риски, которые могут быть связаны с сексом. Также важно, чтобы секс был по обоюдному согласию.
Фото на заглавной: Gaelle Marcel / Unsplash.