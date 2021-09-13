Отец активистки Орозайым Нарматовой Кочконбай Нарматов в интервью «Азаттыку» рассказал подробности обыска в их доме. В тот день Нарматову задержали в международном аэропорту Оша и позже доставили на допрос в Бишкек.

«Приехали милиционеры, сказали: “поступил приказ сверху, не волнуйтесь” и принялись обыскивать. Все шкафы пооткрывали, разбросали документы, все перерыли. Зашли даже в спальню, разбросали все наши личные вещи. Затем вошли в другую комнату перевернули одеяла», — сказал Нарматов.

По его словам, причиной обыска сотрудники милиции назвали «подготовку его дочери к перевороту» и что она, якобы, хранит агитационные материалы.

«Я им сказал, ребята, такого нет, она в Москве живет. Она [месяц назад] приехала хоронить родного брата, уезжала после похорон. Она не террористка, не басмач. Это все наши документы. Если бы у нас были такие [с призывами к перевороту] бумаги, разве мы бы хранили их здесь?» — сказал он.

Нарматов добавил, что год назад потерял супругу, месяц назад единственного сына, а недавно и дочери поставили неутешительный диагноз. Врачи сказали, что у Нарматовой очень сильно искривлен позвоночник, если она не будет лечиться, то инвалидность не за горами. Ко всему этому прибавилось задержание Орозайым — по словам отца, она была задержана за правду, которую она говорила, и которая не понравилась нынешним властям.

В день задержания Нарматовой ее отец обратился к властям и сообщил, если милиция не освободит дочь, он готов пойти к зданию Узгенской райадминистрации и сжечь себя.

Ранее заместитель начальника Ошского областного УВД Абилбек Алимкулов подтвердил, что в доме активистки в Узгене был проведен обыск. По словам Алимкулова, обыск проводился на основании решения Первомайского районного суда Бишкека.

Задержание Нарматовой

Активистку Орозайым Нарматову задержали рано утром 10 сентября в аэропорту Оша, когда она возвращалась с похорон родственника в Россию. Её доставили в тот же день в Следственную службу МВД в Бишкеке для дачи показаний.

Днем 10 сентября озвучило такую причину задержания девушки: Нарматова являясь лидеркой общественных движений «Мен макулмун» и «Менин укугум бар» в Москве в течение нескольких лет «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны». Критика не является преступлением, но по мнению МВД, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Тогда же МВД сообщило, что дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». А адвокат Орозайым Нарматовой утверждал, что упоминалась статья «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

МВД объявило Нарматову свидетельницей и отпустило после допроса после того, как ее задержание вызвало резонанс. В Оше прошел митинг в ее поддержку. О политических гонениях, запугивании и даже расчистке политического поля для провластных кандидатов в депутаты говорили как оппоненты, так и сторонники действующей власти. Она и сама ранее была сторонницей Садыра Жапарова, но поменяла мнение о политике, когда он пришел к власти.

Из сторонницы в критика

Нарматова была активной сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, который тогда был в опале. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года и даже была сопредседательницей партии. Лидерами партии тогда были нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Нарматова заявляла, что во время президентства Алмазбека Атамбаева, на неё и членов молодёжного крыла партии «Мекенчил» шли гонения из-за того, что они поддерживали Жапарова.

Нарматова ушла из «Мекенчил» в 2017 году из-за того, что часть членов партии на выборах президента решили поддержать Сооронбая Жээнбекова — Садыр Жапаров тогда тоже хотел баллотироваться, но был задержан по прибытию в Кыргызстан и смог выйти на свободу лишь в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.

Уйдя из «Мекенчил» Нарматова стала поддерживать Адахана Мадумарова, лидера «Бутун Кыргызстан», оппозиционно настроенного правлению Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. По ее словам, Жапаров был с ней согласен в поддержке Мадумарова.

Когда Жапаров оказался на свободе, то сказал, что золота на Кумторе нет — это высказывание разозлило Нарматову. Но она говорила, что все равно верила в него, как в политика — правда, считала, что его окружение «толкнет его в пропасть». Она не раз критично высказывалась в отношении его решений и стала жертвой атаки провластных фейков.