Ошский горсуд 11 августа оправдал экс-главу комитета физкультуры и спорта мэрии Оша Кылычбека Саркарбаева. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба Ошского областного суда.

Саркарбаев находился под домашним арестом по обвинению в подделке документов и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Обвинение не представило в суд доказательства, подтверждающие вину обвиняемого», — заявили в суде.

Однако прокуратура Ошской области не согласилась с решением Ошского горсуда. Надзорный орган подал жалобу в Ошский областной суд.

В пресс-службе суда добавили, что спортивный костюм, кроссовки и барсетка Тологона Рахманберди уулу, изъятые в качестве вещественных доказательств, возвращены их владельцу. Саркарбаеву также вернули его загранпаспорта и ID-карты.

К слову, Саркарбаева обвинили именно в подделке его паспортов. ГКНБ сообщал, что он получил поддельные документы и загранпаспорт в целях скрыть информацию о своей судимости.

По данным спецслужбы, Саркарбаев в 2006 году был признан виновным по статье «Грабеж» и был приговорен 1 году лишения свободы условно.

Чиновник-боец

Саркарбаев — один из множества ошских чиновников со спортивным бэкграундом. Он неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров.

Ранее он был известен, как Кылыч Асылбекович Сулайманов. Он устроился главой комитета физкультуры и спорта при мэрии Оша по «подложным документам».

ГКНБ сообщил, что он состоит «в тесных отношениях» с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке «Дженго» и был замешан во многих криминальных разборках.

После задержания Кылычбека Саркарбаева сняли с должности главы спортивного комитета мэрии города Ош.

Саркарбаев также связан с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты выяснили, что он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых в Кара-Суйском районе.

Также он был замечен в нападении на спортсмена Тологона Рахманберди уулу, который жаловался на преследования со стороны влиятельного клана.

По словам Рахманберди уулу, Саркарбаев стрелял в него в сентябре 2019 года. После этого, Саркарбаев вместе с посаженным сыном Матраимова Мунаром Сайпидиновым пришел к нему в больницу, потребовал не писать заявление в милицию угрожая смертью.

17 декабря 2020 года Саркарбаева задержали сотрудники ГКНБ. Его подозревали в незаконном присвоении бюджетных средств и получении поддельного паспорта. Но потом отпустили под домашний арест. В ГКНБ сообщили, что он возместил ущерб в 1 млн сомов.