Артисты Кыргызского национального театра оперы балета, которые еще в марте 2021 года отказались выступать на постановке «Лебединого озера», вновь обратились к президенту Садыру Жапарову.

Еще тогда артисты рассказали, что у них нет индивидуальных трудовых договоров — есть только коллективный договор, охватывающий общие положения Трудового кодекса. В нем нет ряда нюансов, таких как вопросы оплаты труда в коммерческих проектах, количества выступлений — прописан только фиксированный месячный оклад. Это около 9 тысяч сомов.

Давление на артистов театра продолжается

На пресс-конференции 13 сентября артисты рассказали, что скандал с их уходом все еще не закончился и обрастает новыми подробностями.

Заслуженный артист Досмат Садыркулов рассказал, что на артистов балета продолжается давление со стороны руководства театра.

«Я заходил к нашему директору со словами: “Почему наш главный балетмейстер [Нуртазин Акан] занимается самодурством, а вы этому потворствуйте?” На это был ответ: “А что вы хотели, вы же воюете против меня”», — сказал Садыркулов.

Кроме этого, по словам Садыркулов трудовые договоры не соответствуют интересам артистов.

«Эта ситуация взорвалась в марте, а она назревала долгие годы. Мы уже говорили, что во время коммерческих мероприятий было ущемление своих же артистов, были», — добавил Садыркулов.

Артист Марат Сыдыков также рассказал, что он и его коллеги хотели решить вопрос в правовом поле и обращались с запросами в разные госорганы, но «в ответ получали лишь отписки» без конкретных ответов.

«Мы обращались с открытым письмом к президенту Садыру Жапарову, но наше письмо исчезло, нам сказали, что такого письма не приходило. Это большой вопрос», — рассказал Сыдыков.

Он также рассказал, что по поручению главы минкультуры была создана комиссия, по итогам ее работы была справка, в которой были рекомендации к руководству театра.

«Но на сегодня ни одна рекомендация не была исполнена, единственное, что было сделано — заключили трудовые договора, но с большим нарушением. Приходит информация, что артистов против воли заставляют подписывать эти договора», — добавил артист.

Артисты также рассказали, что из-за продолжающегося скандала в театре, многие его сотрудники уходят и происходит отток кадров.

Между тем, главный режиссер театра Искендер Сартбаев уже на другой пресс-конференции заявил, что обвинения в адрес руководства театра необоснованны.

«Многие претензии к руководству театра не содержат правдивой информации», — сказал Сартбаев, добавив, что текучка кадров началась еще в начале 1991 года.

Низкая зарплата, но травмоопасная работа

Артисты театра оперы и балета уже не первый раз рассказывают о низкой оплате труда за свою работу. Еще в 2016 году артисты рассказали журналистам «Клоопа», что в среднем они получают по пять тысяч сомов, у заслуженных надбавка — 10 тысяч.

Заработок зависит от должности, категории танцовщика, стажа работы, ролей, участия в гастролях. Пять тысяч сомов могут получать и выпускник училища, и солист.

Пенсию танцовщики начинают получать после 20 лет работы в кордебалете или через 15 лет сольных выступлений. По словам танцора Айбека Темиралиева, профессиональная карьера начинается в 18 лет, 38 для артиста балета — это уже пенсионный возраст.

При этом профессия артистов травмоопасная и их карьера может закончится в любой день.