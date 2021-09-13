Председатель кабинета министров Улукбек Марипов освободил от занимаемой должности директора госучреждения «Унаа» Турусбека Тумонбаева. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба кабмина.

Тендерные махинации свата президента

Тумонбаев — сват президента Садыра Жапарова. Его назначили на должность 21 октября, вскоре после того, как Жапаров пришёл к власти став и.о. президента и премьер-министром страны.

Журналисты-расследователи YouTube-канала Temirov LIVE 11 сентября опубликовали материал о тендерных махинациях Тумонбаева. По их данным, 21 июля 2021 года госучреждение «Унаа» провело тендер на полмиллиарда сомов на закупку бланков техпаспортов и водительские права международного образца. Победила в тендере компания «Госзнак», а журналисты нашли связь этой фирмы с дочерью самого Тумонбаева.

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12 сентября, то есть после выхода расследования, глава кабмина Улукбек Марипов сообщил, что проведённый «Унаа» тендер на полмиллиарда сомов отменён, а деятельность госучреждения проверяют по поручению президента.

«Указанный тендер был отменен до подписания договора, а государственному учреждению “Унаа” было рекомендовано не допускать повышения стоимости бланков свидетельств о регистрации транспортных средств международного образца. Окончательные итоги проверки будут подведены 13 сентября и доведены до общественности», — сказал он.

По данным кабмина, подписание договора с «Гознаком» привело бы к удорожанию цен на бланки практически в 2 раза.