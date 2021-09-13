После смерти известного телеведущего Алексея Филатова в сети распространился его последний пост в инстаграме. Многие пользователи приложения предположили, что 32-летний шоумен предчувствовал свою смерть.

«Когда-нибудь ты задумаешься о своей единственной жизни.

Ты поймёшь, как быстро бежит время, ты вздрогнешь, но ничего опять не сделаешь. Тебе сейчас 15? 20? Оу, или тебе 28? Ничего! Просто прочти. В сутках 24 часа. Каждый день начинается с прекрасных лучей солнышка в твоём окошке. Но ты опять ноешь, что сейчас тебе придется идти в школу, в колледж, на работу.

Очнись, солнышко. Один раз в жизни ты будешь учиться в школе. Всего лишь один раз в жизни ты будешь беззаботно относиться к вещам, которые потом будут иметь огромный смысл и оказывать довольно большое влияние на тебя и окружающих.

Смех. Первая влюбленность. Радость. Встречи. Прогул урока. Вечер. Лето. Куда летит твоя жизнь? Задумайся. Цени моменты. Проживая все моменты, будто ты никогда себя так не чувствовал. Потому что всего лишь один раз в жизни тебе будет 15, 20…» — написал Филатов.

Пост был опубликован 23 августа, через три дня после этого Филатова госпитализировали с внебольничной пневмонией в критическом состоянии. В ночь с 11 на 12 сентября Филатов скончался в больнице.

Алексей Филатов был известен в Кыргызстане как ведущий телепрограммы «Хит-парад» на ОТРК. Он также организовывал другие развлекательные программы и мероприятия.