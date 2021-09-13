Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 12 сентября сообщила, что в Оше сформирован новый состав территориальной избирательной комиссии (ТИК).

По данным ЦИК, в новый состав ТИК вошли четыре представителя от партий:

Бексултан Абдраимов — «Биримдик Элдик Кыргызстан»;

Таалайбек Примкулов — «Ата-Журт Кыргызстан»;

Бакытбек Алматов — «Биздин Кыргызстан»;

Элдияр Исаков — «Тилектештик».

Остальные восемь членов Ошской ТИК это представители местных органов самоуправления.

Прошлый состав ТИК Оша Центризбирком расформировал из-за нарушений по массовому выводу женщин из списков партий. Вместе с этим в ЦИК напомнили, что по закону «О выборах депутатов местных кенешей», в списках партий должно быть не более 70% лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин не должна превышать двух позиций.

По итогам повторных выборов 11 июля 2021 года из 45 мандатов в Ошском горкенеше партия «Ата-Журт Кыргызстан» получила 19, а «Биздин Кыргызстан» 15 мандатов.

Очередные выборы, но уже в парламент страны, состоятся в Кыргызстане 28 ноября.