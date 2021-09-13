Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 574 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек.
- Бишкек — 31;
- Чуйская область — 15;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Баткенская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Ош — 3;
- Нарынская область — 4.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 226 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 13 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 649 пациентов. Еще 2 021 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 95 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 171 523 пациента.
На 13 сентября в Кыргызстане более 735 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вторую — более 522 тысячи.