Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что задержание члена ЦИК Акылбека Эшимова наводит страх на других членов ЦИК.

«В последнее время Эшимов активно занимался округами и по одномандатным округам были скандалы. Я не знаю, связано ли это с этим, но очень жаль, что выборы начинаются с задержания члена ЦИК. Сразу на два месяца. Это наводит страх на других членов ЦИК», — сказал депутат в своем Telegram-канале.

Бекешев также отметил, что член ЦИК не может влиять на порядок кандидатов в списке партии. Он предположил, что, возможно, Эшимов «по старой памяти» свел людей, а те уже сами договаривались.

«По идее, тут должны отвечать те, кто взял деньги и не вернул их. Но посредничество это тоже плохо», — сказал он.

Задержание Эшимова

Член ЦИК Акылбек Эшимов был задержан по подозрению в мошенничестве. Пресс-служба ГКНБ сообщила об этом 11 сентября.

Акылбек Эшимов. Фото/ Кабар.

По данным спецслужбы, Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взял у одного из кандидатов $550 тысяч. В обмен на то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке этой же партии на парламентских выборах 2020 года.

«Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч кандидату А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — отметили в ГКНБ.

Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». После этого его задержали и водворили в СИЗО ГКНБ на весь период следствия.

Однако о задержании упомянутого ранее «одного из лидеров» партии «Кыргызстан» ничего не известно. Также непонятно, будет ли привлечен к ответственности заявитель, который передал госслужащему взятку в $550 тысяч.

Позже Центризбирком заявил, что в полномочия ЦИК не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий.

«Вопросы формирования списка кандидатов партий на выборы относятся к исключительно внутренней компетенции партий: партии самостоятельно формируют списки кандидатов на выборы и утверждают их на собственных съездах», — уточнили в ЦИК.

В ведомстве добавили, что комиссия надеется на объективное расследование.