Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 14 сентября наградил военных Кыргызстана, победивших в соревнованиях «Танковый биатлон» и «Десантный взвод» на Армейских международных играх.

Награждение военнослужащих. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана Награждение военнослужащих. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана Награждение военнослужащих. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана Награждение военнослужащих. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Жапаров вручил военнослужащим именные часы, а некоторым объявили благодарность от имени главы страны.

Также участникам соревнований «Танковый биатлон» и «Десантный взвод» из резервного фонда президента выделили 1 млн 880 тысяч сомов в качестве вознаграждения за победу.

Кыргызские военные одержали победу в финале соревнований «Танковый биатлон — 2021», который прошел 3 сентября на полигоне «Алабино» в России.

В соревновании приняли участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Они были поделены на два дивизиона. Кыргызская команда оказалась во втором из них.

По правилам конкурса, в финале эстафеты участвуют четыре команды, показавшие лучшие результаты по итогам полуфинальной эстафеты. Во втором дивизионе в финал вышли военные из Кыргызстана, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии, и кыргызстанцы одержали победу.

Так как сборная Кыргызстана победила во втором дивизионе соревнований «Десантный взвод» и «Танковый биатлон», на следующий год страна получила право выступать уже в составе первого дивизиона.