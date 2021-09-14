Начальник управления дошкольного образования и предшкольной подготовки Нурзида Касымова сообщила, что с 15 сентября дошкольные, школьные, внешкольные, профессиональные учебные заведения и университеты возобновят свою работу в традиционном режиме.

По её словам, минобразования и минздрав совместно разработали рекомендации и алгоритмы организации учебного процесса в условиях пандемии на 2021-2022 учебный год на каждом уровне.

«Согласно рекомендации, образовательные организации должны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения COVID-19 и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья учеников, студентов, сотрудников, учителей и их семей», — рассказала Касымова.

По данным минобразования, в Кыргызстане функционируют 1 648 детских садов — из которых 1 435 государственные. Детей же дошкольного возраста в стране более 1,1 млн.

Все государственные детсады закрыли из-за пандемии COVID-19 весной 2020 года. Тогда же приостановили работу школы и университеты. Всё это время школьники и студенты обучались в онлайн-режиме, однако к концу 2020-2021 учебного года часть школьников вернулась в офлайн.

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