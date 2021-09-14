Столичные детсады возобновят работу без деления на подгруппы с 20 сентября. Такое решения 14 сентября приняли на заседании Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии Бишкека.

В муниципалитете сообщили, что в целях соблюдения противоэпидемиологических норм родителей не будут пускать за ворота детсадов. Кроме того, в самих дошкольных организация установят входные фильтры и будут делать санобработку помещений.

«Дорогие родители! Если у вас или близких наблюдаются симптомы ОРВИ, пожалуйста, не приводите своего ребенка в детский сад. При выявлении а садиках заболевших коронавирусом, мы будем вынуждены закрыть их на карантин», — обратились в мэрии.

Кроме этого, Городская противоэпидемической комиссия поручила акимам районов Бишкека и Управлению образования мэрии обеспечить детсады и общеобразовательные организации продуктами питания.

Ранее начальник управления дошкольного образования и предшкольной подготовки Нурзида Касымова сообщила, что с 15 сентября все учебные организации, в том числе и детсады, возобновят свою работу в традиционном режиме.

Все государственные детсады закрыли из-за пандемии COVID-19 весной 2020 года. Тогда же приостановили работу школы и университеты. Всё это время школьники и студенты обучались в онлайн режиме, однако к концу 2020-2021 учебного года часть школьников вернулась в офлайн.

По данным минобразования, в Кыргызстане функционируют 1 648 детских садов — из которых 1 435 государственные. Детей же дошкольного возраста в стране более 1,1 млн.