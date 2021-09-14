В апреле 2021 года в Кыргызстане одновременно прошли выборы и референдум по смене Конституции. Оба голосования ЦИК признала состоявшимися, но спустя месяц отменила результаты выборов в крупнейших городах страны — Бишкеке, Оше и Токмаке. Причина — многочисленные нарушения, которые волшебным образом «референдума не касались». Так ли это, разбирался «Клооп».

11 апреля в Кыргызстане выбирали депутатов местных кенешей. Одновременно с выборами прошел референдум по смене Конституции — новый текст основного закона значительно расширил полномочия президента.

Сперва оба голосования были признаны состоявшимися, но спустя месяц ЦИК отменила результаты выборов сначала в Токмаке, затем в Оше. Последними аннулировали итоги в столице страны — в Бишкеке.

Результаты референдума ЦИК пересматривать не стала, хотя голосование проходило на тех же участках, где наблюдатели зафиксировали грубейшие нарушения. Но, по мнению ЦИК, референдума они не коснулись.

«Референдум — это другие выборы: урны разные, списки разные, протоколы разные, — пояснила «Клоопу» экс-председательница ТИК Токмака Жайнагул Аманова. — Референдум — это всенародное голосование, ты можешь проголосовать где хочешь, а на местных выборах могут проголосовать только члены местного сообщества. Поэтому отмена не касается референдума».

Но так ли это? И могли ли нарушения на участках в Токмаке, Оше и Бишкеке повлиять на результат всенародного голосования?

*В этом материале мы не рассматривали город Бишкек, в котором в отличии от городов Ош и Токмак формальной причиной отмены являются нарушения со стороны отдельных партий, а не происшествия на участках.

Массовые прописки и референдум. Есть ли связь?

После выборов сразу несколько политических партий подали в ЦИК жалобы на массовую прописку избирателей в городе Токмак. В них перечислены адреса, где, по сведениям авторов, накануне голосования были прописаны десятки человек.

Владельцами недвижимости, указывают авторы жалоб, являются как члены партий, так и их родственники и агитаторы. Например, хозяин одной из квартир в Токмаке, по совпадению кандидат в депутаты от одной из партий, «поселил» в своей квартире 90 новых жильцов.

Сначала Центризбирком на эти жалобы не отреагировал. Но спустя три недели, 4 мая, итоги семи избирательных участков Токмака были отменены.

На этих участках проголосовало чуть меньше 5,5 тыс человек, из них более 600 оказались новыми, недавно зарегистрированными жителями.