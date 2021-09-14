В апреле 2021 года в Кыргызстане одновременно прошли выборы и референдум по смене Конституции. Оба голосования ЦИК признала состоявшимися, но спустя месяц отменила результаты выборов в крупнейших городах страны — Бишкеке, Оше и Токмаке. Причина — многочисленные нарушения, которые волшебным образом «референдума не касались». Так ли это, разбирался «Клооп».
11 апреля в Кыргызстане выбирали депутатов местных кенешей. Одновременно с выборами прошел референдум по смене Конституции — новый текст основного закона значительно расширил полномочия президента.
Сперва оба голосования были признаны состоявшимися, но спустя месяц ЦИК отменила результаты выборов сначала в Токмаке, затем в Оше. Последними аннулировали итоги в столице страны — в Бишкеке.
Результаты референдума ЦИК пересматривать не стала, хотя голосование проходило на тех же участках, где наблюдатели зафиксировали грубейшие нарушения. Но, по мнению ЦИК, референдума они не коснулись.
«Референдум — это другие выборы: урны разные, списки разные, протоколы разные, — пояснила «Клоопу» экс-председательница ТИК Токмака Жайнагул Аманова. — Референдум — это всенародное голосование, ты можешь проголосовать где хочешь, а на местных выборах могут проголосовать только члены местного сообщества. Поэтому отмена не касается референдума».
Но так ли это? И могли ли нарушения на участках в Токмаке, Оше и Бишкеке повлиять на результат всенародного голосования?
*В этом материале мы не рассматривали город Бишкек, в котором в отличии от городов Ош и Токмак формальной причиной отмены являются нарушения со стороны отдельных партий, а не происшествия на участках.
Массовые прописки и референдум. Есть ли связь?
После выборов сразу несколько политических партий подали в ЦИК жалобы на массовую прописку избирателей в городе Токмак. В них перечислены адреса, где, по сведениям авторов, накануне голосования были прописаны десятки человек.
Владельцами недвижимости, указывают авторы жалоб, являются как члены партий, так и их родственники и агитаторы. Например, хозяин одной из квартир в Токмаке, по совпадению кандидат в депутаты от одной из партий, «поселил» в своей квартире 90 новых жильцов.
Сначала Центризбирком на эти жалобы не отреагировал. Но спустя три недели, 4 мая, итоги семи избирательных участков Токмака были отменены.
На этих участках проголосовало чуть меньше 5,5 тыс человек, из них более 600 оказались новыми, недавно зарегистрированными жителями.
Что такое массовые прописки?
Например, есть избиратель Асан. Он живет недалеко от Токмака в селе Садовое. Асану предложили поменять прописку с сельской на городскую, чтобы он в день выборов пошел на участок в Токмаке и проголосовал за партию «Любителей чая».
За это ему, возможно, предложили деньги, чай, а может он согласился потому, что в этой партии — его знакомый, друг или родственник. Перед выборами в Токмаке вдруг оказываются еще сотни таких, как Асан и голосуют за «Любителей чая».
Всего же в Токмаке — около 16 тысяч избирателей. Получается, ЦИК аннулировала 34% голосов, что повлекло отмену выборов во всем городе.
Мы решили узнать, как переехавшие в Токмак — возможно, только на бумаге — граждане голосовали на референдуме. Ведь массовая прописка влияет на явку.
Почему явка — это критично?
Чтобы референдум признали состоявшимся, на нем должны проголосовать не менее 30% избирателей. Как — не важно: вариант «против» в Кыргызстане никогда не побеждал.
Явка — критический показатель, ведь после ввода электронной идентификации избирателей и автоматических урн посещаемость референдумов резко упала. Властям приходится совмещать голосование по Конституции с различными выборами, совмещая голосование по Конституции с различными выборами.
Наш Асан в своем селе на референдум, возможно, не пошел бы. Но в Токмаке он и «Любителям чая» помог, и за новые полномочия президента Жапарова проголосовал.
Сравнив число людей, проголосовавших на семи участках с «резиновыми» квартирами, мы выяснили: цифры практически совпадают. Из сотен избирателей голосовать на референдуме отказались лишь единицы.
В городе Ош массовые прописки зарегистрировали на пяти участках. Результат тот же: незаконно прописанные в городе «новоселы» проголосовали не только за депутатов.
Как деньги партий влияют на референдум?
Напрямую. На шести участках в городе Ош наблюдателями был зафиксирован подкуп избирателей. В итоге ЦИК на этих участках итоги выборов отменила.
Но мы же помним Асана, который пошел на выборы только потому, что его попросили. Почему не предположить, что в городе живет еще несколько сотен Азатов и Ильясов, которые ходят голосовать исключительно ради денег? На участках им выдали бюллетени референдума, уговорили, а может даже заставили проголосовать — и получилась желанная явка.
Но референдум же общенародный. В чем проблема?
Экс-глава Токмакской ТИК Жайнагул Аманова лукавит, говоря, что каждый житель Кыргызстана имеет право голосовать на референдуме там, где захочет. В законе о референдуме четко прописано, что по месту пребывания — не на своем участке — могут голосовать только военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, люди, проживающие в отдаленных, труднодоступных районах.
Все остальные должны голосовать только на своих участках — по месту прописки или регистрации.
Ни Ош, ни Токмак к труднодоступным районам не относятся. Значит, аргументы экс-председательницы Токмакского ТИК противоречат закону.
На выборах давить нельзя, на референдуме — пожалуйста
Еще на десяти участках в Оше итоги выборов отменили из-за нарушения тайны голосования — у урн и кабинок в день выборов стояли посторонние, хотя даже членам комиссий находиться рядом запрещено.
Еще на трех участках были зафиксированы случаи давления на избирателей и наблюдателей — результаты выборов на них тоже отменили.
На итоги референдума эти решения не повлияли, хотя голосование проходило в то же время, в том же помещении.
«Это два разных процесса, просто проходят на одном участке», — пояснил «Клоопу» экс-глава Бишкекского ТИК Кайрат Маматов, не объяснив, как отличить давление на выборах от давления на референдуме.
Умение правильно квалифицировать нарушения — полезный навык. Сейчас Маматов уже член ЦИК.
Когда у ЦИКа аргументов нет
И все же был один случай, когда ЦИКу пришлось отменить результаты референдума.
В день выездного голосования на участке №1343 в Бишкеке домком и милиция не пускали наблюдателя «Клоопа» в подъезд дома, куда вошли члены избирательной комиссии. Голосование прошло без наблюдателей, что стало причиной для отмены результатов и по выборам, и по референдуму.
Еще на 20 участках результаты референдума аннулировали из-за расхождений в итоговых протоколах. Число избирателей, прошедших проверку, оказалось меньше числа выданных бюллетеней. С идентификационными чеками ЦИК поспорить не смогла.
Неинтересный референдум
Власти не зря пекутся о явке и назначают референдумы в день важных для страны выборов. Ведь иначе на голосование по Конституции может вообще никто не прийти.
Важнейшие для страны конституционные вопросы не интересуют даже политиков. Судите сами, из всех поданных в ЦИК жалоб лишь 2,5% касались референдума. В остальных — партии жаловались друг на друга.
Их настойчивость принесла плоды: Центризбирком провел перевыборы в кенеши Бишкека, Оша и Токмака.
Кто именно заставил ЦИК объявить повторное голосование и как комиссия подгоняла результаты проверок под уже готовое решение о перевыборах,читайте в нашем следующем материале.
Авторы: Гульзар Маратбек кызы, Аяна Сыдыгалиева, Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева.