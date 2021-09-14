Замминистра энергетики и промышленности Тилек Айталиев 14 сентября прокомментировал инициативу минэнергопрома разрешить добычу урана и тория в стране. По его словам, в ведомстве понимают, что урановые и ториевые месторождения — это особая категория полезных ископаемых.

Он подчеркнул, что разработкой таких месторождений будут заниматься только госкомпании или организации, в которых государство имеет контрольный пакет акций.

«Любая организация, которая проявит интерес, либо захочет разрабатывать такие месторождения — у них такой возможности не будет […] Если законопроект будет одобрен, то есть принят парламентом и подписан президентом, то у нас есть отдельные организации, которые будут вовлечены в работу», — сказал Айталиев.

Он напомнил, что два года назад запрет на добычу был принят под давлением общественности и митингующих.

«Правительство — это коллегиальный орган. На тот момент такое решение было принято и я считаю, что на тот момент оно было правильным. Но опять же, я говорю, чтобы такие вопросы регулировались кодексом. […] Закон должен быть лаконичным и должен охватывать все эти моменты […] Мне кажется, это вопрос такой нормальный, и нет необходимости общественности создавать из этого ажиотаж», — считает замминистра.

По словам Айталиева, вопрос безопасности добычи — это «второй момент», но им тоже займутся — «будет отдельный регламент, который будет регулировать и контролировать вопрос безопасности».

Замминистра энергетики добавил, что пока инвесторов, готовых вложиться в проекты по разработке урановых или ториевых месторождений, нет.

Инициатива минэнергопрома и урановый запрет

Ранее министерство энергетики и промышленности вынесло на общественное обсуждение законопроект «О вопросах недропользования в Кыргызской Республике».

Им предлагается ввести ряд поправок в Кодекс о недрах, в том числе разрешать разрабатывать радиоактивные хвостохранилища и месторождения урана и тория госпредприятиям со 100% государственной долей участия. Также осуществлять такую деятельность могут и совместные предприятия с инвестором.

Поправки в Кодекс о недрах разработали для реализации пятого указа президента Садыра Жапарова «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики», в котором он обозначил, какие нормы должны входить в новый будущий «Горный кодекс».

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Сейчас добыча урана и тория вовсе запрещена в Кыргызстане — кроме деятельности, связанной с рекультивацией хвостохранилищ и горных отвалов, хранением и захоронением отходов. Этот запрет ввели в 2019 году.

Сооронбай Жээнбеков, который был тогда президентом, подписал закон о запрете разработок урана и тория и радиоактивных хвостохранилищ и отвалов.

Цель запрета — защита здоровья населения, а также забота об окружающей среде и обеспечение экологической безопасности.

Закон приняли после того, как весной 2019 года в Кыргызстане прошли «урановые митинги». Люди на Иссык-Куле и в Бишкеке протестовали против геологоразведки в Иссык-Кульской области, которую проводила компания «ЮрАзия». Предприятие намеревалось добывать уран на месторождении Таш-Булак, но после митингов правительство приостановило лицензию компании. Это сделали несмотря заявление компании о том, что она намерена применить безопасную технологию добычи урана и уже вложила 271 млн сомов в геологоразведочные работы.

Несмотря на это, в октябре 2019 года парламентарии все же вынесли на обсуждение, а затем и приняли закон, запрещающий разведку и изучение недр республики с целью разработки урановых и ториевых месторождений.