Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 576 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек.
- Бишкек — 40;
- Чуйская область — 19;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Баткенская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 6;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 5.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 308 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 14 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 605 пациентов. Еще 1 016 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 127 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 171 650 пациентов.