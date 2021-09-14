Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 576 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек.

Бишкек — 40;

Чуйская область — 19;

Иссык-Кульская область — 7;

Баткенская область — 2;

Джалал-Абадская область — 6;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 5.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 308 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 14 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 605 пациентов. Еще 1 016 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 127 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 171 650 пациентов.