Пресс-служба МВД сообщила, что экс-замглавы ведомства Курсана Асанова задержали за подготовку к насильственному захвату власти. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

По данным МВД, «Асанов в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку и организацию насильственного захвата власти в нарушение Конституции».

В отношении экс-замглавы МВД начато досудебное производство по статье «Насильственный захват власти».

Ранее адвокатка Асанова Таалайгуль Токтакунова сообщила «Азаттыку», что ее подзащитного сначала вызвали на допрос в качестве свидетеля «в связи с распространяемой в Интернете фейковой информацией».

«Через несколько часов стало известно о том, что его заключили под стражу. Ему вменяют статью “Насильственный захват власти”. Сегодня на просторах фейсбука “гуляла” информация о том, что Курсан Асанов якобы вел с кем-то переговоры. Это и послужило основанием. Когда я утром узнала об этом, то сказала Асанову, что он должен обратиться в милицию с заявлением. Потому что фрагменты записи вырваны из контекста. Но в итоге его самого вызвали на допрос и арестовали», — рассказала Токтакунова.

По словам другой адвокатки Асанова Чынары Джакупбековой, её подзащитному предъявляют обвинение в планировании организации массовых беспорядков в Бишкеке в сентябре текущего года.

«Но Асанов утверждает, что речь [в записи] шла об октябрьских событиях прошлого года», — рассказала она AKIpress.

Что за запись?

Ранее в соцсетях появилась запись якобы разговора Асанова с человеком, голос которого похож на голос экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмазом Сарыбаеваевым.

В подписи к видео написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

На записи якобы Асанов говорит, что Акаев спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть.

«Я ему сказал: “Не надо”. Он сказал, что меня назначат в МВД. Поехал к Катани [Омурбек Суваналиев, экс-полпред правительства в Баткенской области], спросил, что происходит. Тот ответил: уже произошло, осенью переворот. Мелис [Турганбаев, экс-замглавы МВД] пришел как всегда пьяный, он ходит с 20 парнями», — сказал он.

Затем, якобы Сарыбаев говорит, что может собрать людей из Чалдовара и Токмака. Затем люди на записи говорят об экс-спикере Канате Исаеве и экс-полпреде правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимове.

В интервью изданию 24.kg Токтакунова сообщила, что по словам её подзащитного, эта запись — фейк.

«Асанов говорит, что этот разговор действительно был, но давно и он смонтирован. Я предложила написать заявление на автора публикации о привлечении к уголовной ответственности. Однако после нашего разговора моего клиента вызвали на допрос и мы не успели подготовить заявление и отнести его в следственные органы. Сначала Курсана Асанова вызвали в качестве свидетеля, поэтому мы думали, что его отпустят. После допроса его задержали по подозрению в насильственном захвате власти», — сообщила она.

Дела в отношении Асанова

В отношении экс-замглавы МВД Курсана Асанова возбужденно как минимум три уголовных дела. Ранее Первомайский райсуд Бишкека объединил эти дела в одно производство.

По данным Генпрокуратуры, Асанова подозревают в незаконном откомандировании к себе сотрудника МВД Д. Пайзилда уулу, который исполнял личные поручения замминистра и был его помощником и охранником. В надзорном органе отметили, что таким образом государству был нанесен ущерб в 798 тысяч сомов.

Также Асанов и его окул бала журналист Турсунбек Бейшенбеков подозреваются в распространении заведомо ложных сведений о совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении бывшего вице-премьер-министра Жениша Разакова.

По Кой-Ташским событиям бывшего замминистра подозревают в уничтожении улик и следов преступления в сговоре со своим сыном и помощником Д. Пайзилда уулу, укрывательстве вещественных доказательств и других предметов, имевших значение для органов следствия.

Также в начале этого года Асанову вручили уведомление о подозрении в захвате здания министерства во время смены власти в октябре 2020 года. Его задержали 26 января. В СИЗО он провёл около 2 месяцев. В апреле его отпустили под домашний арест.

Курсан Асанов на митинге 5 октября. Фото / AKIpress

Кто такой Курсан Асанов?

Курсан Асанов был заместителем министра внутренних дел с 2011 по 2019 годы. Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил его по представлению главы МВД Кашкара Джунушалиева 13 августа 2019 года.

Асанова уволили, расценив его действия во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева как «предательство интересов кыргызской милиции».

Сам Асанов заявил, что не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Он сумел убедить Атамбаева сдаться после того, как сторонники бывшего президента захватили спецназовцев, пришедших штурмовать резиденцию. Один из спецназовцев замкомандира спецотряда «Альфа» Усенбек Ниязбеков скончался после полученных огнестрельных ранений.

В ночь с 4 на 5 октября 2020 года граждане, недовольные выборами в парламент, захватили Белый дом в Бишкеке. 6 октября 2020 года Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. И даже успел провести несколько встреч с подчиненными.

Курсан Асанов 6 октября проводит инструктаж личному составу МВД и ГУВД Бишкека. Фото / КНИА «Кабар»

Уже 10 октября Асанова задержали сотрудники ГКНБ — его подозревали в организации «массовых беспорядков» днем ранее. На митинге 9 октября на площади Ала-Тоо сторонники Садыра Жапарова напали на участников митингов против ОПГ во власти и сторонников Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.

После задержания Асанов выставил свою кандидатуру на президентские выбораы и обжаловал свою меру пресечения в Бишкекском горсуде. Тогда его отпустили под подписку о невыезде, чтобы он мог посещать с агитацией регионы страны.

На президентских выборах Асанов набрал 0,5% голосов избирателей. В самих выборах победил Садыр Жапаров, которого митингующие освободили из колонии в ночь с 5 на 6 октября.