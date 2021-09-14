На месте школы из контейнеров в селе Кенеш Нарынской области в 2019 году начали строить новое здание. Власти обещали завершить строительство к ноябрю 2020 года, однако новая школа до сих пор не достроена.

Более того, за пять дней до начала учебного года, Нарынское областное управление капитального строительства объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Предлагаемая сумма — 3,5 млн сомов.

Тендер. Скриншот с сайта Госзакупок.

По данным издания «Апрель», строителям необходимо построить главный вход, достроить тамбур, установить в нем окна, кровлю и провести электроосвещение. Все это нужно сделать за два дня: с 13 по 15 сентября*.

*Ещё в августе кабмин сообщил, что учебный год в Кыргызстане начнётся с 15 сентября. По словам главы кабмина Улукбека Марипова, такое решение приняли из-за эпидситуации по коронавирусу и вакцинации граждан. Другая причина — продление турсезона.

В ведомстве это объяснили тем, что якобы в проектно-сметной документации эти расходы не предусмотрели.

Школа из контейнеров

В сентябре 2019 года в Кыргызстане вызвал резонанс факт, что в селе Кенеш Нарынской области чиновники торжественно открыли новую школу из транспортных контейнеров.

1 сентября 2019 года в школе из контейнеров в селе Кенеш. Фото из из соцсетей.

По данным местных властей, им пришлось разместить детей в контейнерах, потому что школа находится в аварийном состоянии, а других подходящих зданий в селе нет.

После этого, власти заявили, что построят новую школу. Работы начались в 2020 году.

Проект здания школы/2020 г. Фото: Пресс-служба аппарата президента.

20 августа этого года стройку посетил тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. В аппарате главы государства сообщали, что строительные работы в новом здании планируют завершить к ноябрю 2020 года.