Неизвестный мужчина обманул граждан Кыргызстана, работающих в российском городе Иркутске, на 246 тысяч рублей. Он пообещал помочь кыргызстанцам получить российское гражданство и временную регистрацию. Об этом 13 сентября сообщило посольство Кыргызстана в России.

«Он не выполнил обещание, стал избегать [их] и отказался возвращать средства, которые он ранее взял у граждан», — сообщили в посольстве.

Пострадавшие ранее обращались в правоохранительные органы, но силовые структуры России не стали возбуждать уголовное дело ввиду отсутствия состава преступления.

Поэтому кыргызстанцам пришлось обратиться за помощью в представительство посольства Кыргызстана в Иркутске. Дипломаты обратились в прокуратуру Иркутской области, и тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В рамках судебно-следственных мероприятий причиненный материальный ущерб был полностью восстановлен», — говорится в сообщении посольства.

В России трудятся и получают образование около 1 миллиона кыргызстанцев.

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