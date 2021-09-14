На встрече Жапаров сказал, что Кыргызстан свободная страна, уважающая принципы свободы слова и демократии. Он добавил, что руководство страны всегда готово к работе со СМИ и отметил, что они они должны работать «объективно, комплексно и придерживаться признанных в мире принципов истинной журналистики».

Флай в беседе с Жапаровым сказал, что в Кыргызстане есть все условия для работы СМИ, в том числе и для «Радио Свободы».

Это первая встреча Жапарова и Флая, однако ранее президент уже неоднократно высказывался о работе «Азаттыка». В марте этого года против работы издания развернулась целая кампания, в которой принимали участие даже депутаты.

Сам Жапаров еще в ноябре 2020 года будучи и. о. президента заявил, что журналисты «Азаттыка» сильно его критикуют. В интервью телеканалу Region Жапаров заявил, что «Азаттык» искажает его слова и таким образом дает читателям неправильную информацию о нем.

В том же интервью он говорил, что журналисты издания выполняют чьи-то заказы, очерняя политика в своих эфирах и материалах.

Однако этот случай был не единственной критикой Жапарова в адрес «Азаттыка». В октябре прошлого года отвечая на вопрос журналиста издания о давлении со стороны союзников Жапарова, он ответил, что журналисты «искажали некоторую информацию».

«Может быть поэтому были угрозы. А к другим СМИ не было», — сказал Жапаров.

Глава «Радио Свобода» Джейми Флай уже не первый раз встречается с президентами Кыргызстана. Подобные встречи проводились и с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев также встречался с главой «Радио Свобода» в марте 2017 году. Тогда этот пост занимал Томас Кент. Встреча Атамбаева и Кента прошла на фоне исков, который подал Атамбаев к радио «Азаттык» обвиняя издание в «распространении ложной информации» о главе страны.

Спустя месяц после этой встречи стало известно, что Атамбаев предложил генпрокурору отозвать иски против «Азаттыка».

Тогда в аппарате президента заявили, что иски против журналистов привели к «совершенствованию национального информационного пространства».

Атамбаев также объяснил свое предложение отозвать иски против «Азаттыка» тем, что они начали выпускть «сбалансированные и взвешенные» материалы.