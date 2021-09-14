Мурал подготовила известная в Кыргызстане арт-группа DOXA Art-group.

«Я давно наблюдала за работами DOXA, которые уже стали местными достопримечательностями в самых разных уголках нашей страны. Поражаюсь точностью всех штрихов и грамотной цветовой гаммой всех рисунков! Спасибо Вам за то, что вносите вклад в развитие стрит-арта в нашей стране! Это очень красивая и вдохновляющая индустрия!» — написала Тыныбекова.

Тыныбекова завоевала серебряную медаль на прошедших в августе Олимпийских играх в Токио. Кроме нее серебряную медаль завоевал борец Акжол Махмудов, бронзовую медаль завоевала борчиха Мээрим Жуманазарова.