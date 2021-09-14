Первомайский райсуд Бишкека 14 сентября признал пятерых обвиняемых по делу о похищении Айзады Канатбековой виновными. Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы. Похищение девушки привело к ее изнасилованию и убийству Замирбеком Тенизбаевым.

Обвиняемыми по делу проходили пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев.

На предыдущих заседания обвиняемый Орозбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Замирбек Раманкулов вины не признал, а остальные подозреваемые признали ее частично.

Решение суда

Первомайский райсуд приговорил обвиняемых Ажикабыла Рысбай уулу, Орозбека Нурумбетова и Сыймыка Молдосариева к 7 годам колонии, а Токона уулу и Раманкулова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Обвиняемые по делу о похищении Айзады Канатбековой. Фото: Айдай Токоева / «Клооп»

Кроме того, все обвиняемые должны возместить потерпевшей стороне — матери Айзады Канатбековой Назгуль Шакеновой — всего 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.

Шакенова в интервью «Клоопу» сообщила, что семья погибшей девушки довольна приговором и «всё получилось справедливо».

Мать и тётя Айзады Канатбековой с адвокаткой. Фото: Айдай Токоева / «Клооп»

«Мы думаем, что случай с Айзадой должен стать уроком для остальных. Когда они похищают [девушку], то должны думать, что может произойти. После Айзады, я надеюсь, это будет всем уроком», — отметила тётя Айзады Канатбековой, Бактыгуль Шакенова.

Она добавила, что теперь потерпевшая сторона намерена добиваться наказания для сотрудников МВД. Уголовное дело о халатности сотрудников милиции, которая привела к гибели Айзады Канатбековой, расследует ГКНБ. Однако неизвестно, на какой стадии находится расследование.

По словам Бактыгуль Шакеновой, они ещё в апреле этого года написали заявление, но их не вызывали в ГКНБ.

«Если нас так и не услышат, то мы обратимся к президенту и Ташиеву [глава ГКНБ]. Я надеюсь, что если народ услышит, то они будут за нас», — сказала тётя Канатбековой.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.

После убийства в течении двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой.

8 апреля сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека и министра внутренних дел. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой.

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