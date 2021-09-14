Бизнес-ассоциация JIA просит власти страны пересмотреть тарифные планы на электроэнергию для предпринимателей. В противном случае местные компании окажутся в безвыходном положении.

Свое обращение JIA направила в кабинет министров, а также министерству энергетики и промышленности. В обращении ассоциации говорится, что если будут приняты новые тарифы, то больше всех придется платить майнерам криптовалюты, золоторудным предприятиям, заводам по производству алкоголя и цемента.

«Для них тариф на электроэнергию будет удваиваться, так как имеется повышающий коэффициент — 2,0. То есть промышленный тариф в 2,5 сом за кВт/ч составит уже 5.04 сома за кВт/ч», — пояснили в JIA.

Члены ассоциации также обеспокоены, что в новом проекте субъекты цементной промышленности приравняли к майнинг-фермам.

«Повышение тарифов на электроэнергию в целом оказывает негативное влияние на многие сфер экономики, а также на население. Ведь конечными потребителями деятельности различных компаний оказывается население», — говорится в обращении ассоциации.

Аналогичной позиции придерживаются и в «Национальном Альянсе Бизнес-Ассоциаций» (НАБА). Свое обращение представители НАБА уже направили президенту Садыру Жапарову.

В письме НАБА отмечается, что для местных компаний повышение тарифов повлечет рост цен их продукцию. Это значит, что они станут менее конкурентоспособными.

«Фактически отечественные компании остаются в безвыходном положении без какой-либо поддержки со стороны государства», — говорится в обращении НАБА.

Новые тарифы на электроэнергию

Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество после смены власти в октябре 2020 года заговорил президент Садыр Жапаров. В апреле 2021 года он предложил новую тарифную сетку, но позже министерство энергетики и промышленности пересмотрело ее.

Тогда в ведомстве сообщили, что проект «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» переработали, исходя из обращений от граждан и депутатов.

В итоге министерство решило пока не повышать тарифы для обычных граждан. Повышение коснется для начала только сфер предпринимательства и промышленности.

Что предлагает минэнергопром?

Ведомство предлагает следующие тарифы на электричество:

насосным станциям и скважинам, обеспечивающим население, канализацию и сельхозугодия водой — по 1,09 сома за 1 кВт/ч (без учета налогов);

соцучреждениям и религиозным организациям — 1,68 сом/кВтч (без учета налогов);

всем другим небытовым потребителям (промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и так далее ) — по 2,52 сом/кВтч (без учета налогов);

субъектам майнинга*, предприятиям золоторудной и алкогольной промышленности, литейным плавильным цехам электротермической обработки металла — 2,52 сома + повышающий коэффициент 2. То есть 5,04 сом/кВтч (без учета налогов);

*В октябре 2020 года ГНС ввела специальный налоговый режим на майнинг. Но из-за энергетического кризиса в стране силовики борются с майнинг-фермами. Недавно сотрудники ГКНБ остановили работу такой фермы в Нарынской области.

цементным заводам— по 2,52 сома + повышающий коэффициент 1,3. То есть 3,28 сом за 1 кВтч (без учета налогов).

«В дальнейшем, начиная с 2022 года, тарифы на электроэнергию для конечных потребителей будут корректироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий год», — пояснили в ведомстве.

На пресс-конференции 14 сентября замглавы энергетики и промышленности Тилек Айталиев сообщил, что новые тарифы могут вступить в силу уже в октябре 2021 года.