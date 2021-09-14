Казахский балетмейстер и режиссер-постановщик Жанат Байдаралин обратился к властям Кыргызстана с просьбой спасти кыргызский балет. Артисты кыргызского театра оперы и балета передали его письменное обращение информагентству 24.kg.

Обращение Жаната Байдаралина. Фото: 24.kg

Байдаралин заявил, что ему «очень печально видеть, как может усохнуть полноводная река кыргызского балета из-за убийственного равнодушия правительства».

По его словам, поддержать главный театр страны — это святая обязанность государства.

«Страна может просто одичать без искусства и культуры. Чтобы воссоздать все обратно, нужны будут десятилетия и совсем другие деньги, не говоря о том, что вряд ли новое поколение, увидевшее гибель национального балета, захочет идти в это искусство. […] Президент страны обязан услышать голоса патриотов, которыми и являются беззащитные артисты балета, которые работают из любви к своей республике и искусству балета», — отметил он.

Казахский балетмейстер Жанат Байдаралин. Скриншот их документального фильма «Жанат ага».

Байдаралин предположил, что только недельный оборот рынка «Дордой» может покрыть значительные нужды единственного театра оперы и балета.

Балетмейстер также отметил, что был лично знаком с кыргызскими деятелями культуры и без таких людей, по его словам, жизнь в Кыргызстане «будет пустой и бедной».

«Я сам казах, но у меня, как у любого нормального человека, болит душа за своих дорогих коллег из братского Кыргызстана. Я обращаюсь к людям, которые могут решить проблемы, к министру культуры, к президенту: спасите театр, спасите балет братского Кыргызстана!» — заключил Жанат Байдаралин.

Ранее, 13 сентября, артисты балета провели пресс-конференцию, на которой рассказали подробности скандала и попросили президента взять это дело под личный контроль.

Скандал в театре

Артисты Кыргызского национального театра оперы балета в марте 2021 года отказались выступать на постановке «Лебединого озера». Они рассказали, что им за коммерческие выступления ничего не платят.

После этого, по словам самих артистов, на руководство театра начало давить на них и угрожать увольнением и уголовным делом.

В сентябре 2021 года заслуженный артист Досмат Садыркулов отметил, что давление на артистов балета все еще продолжается.

Артисты также рассказали, что из-за продолжающегося скандала в театре, многие его сотрудники уходят и происходит отток кадров.

Между тем, главный режиссер театра Искендер Сартбаев уже на другой пресс-конференции заявил, что обвинения в адрес руководства театра необоснованны.

«Многие претензии к руководству театра не содержат правдивой информации», — сказал Сартбаев, добавив, что текучка кадров началась еще в начале 1991 года.

Низкая зарплата, но травмоопасная работа

Артисты театра оперы и балета уже не первый раз рассказывают о низкой оплате труда за свою работу. Еще в 2016 году артисты рассказали журналистам «Клоопа», что в среднем они получают по пять тысяч сомов, у заслуженных надбавка — 10 тысяч.

Заработок зависит от должности, категории танцовщика, стажа работы, ролей, участия в гастролях. Пять тысяч сомов могут получать и выпускник училища, и солист.

Пенсию танцовщики начинают получать после 20 лет работы в кордебалете или через 15 лет сольных выступлений. По словам танцора Айбека Темиралиева, профессиональная карьера начинается в 18 лет, 38 для артиста балета — это уже пенсионный возраст.

При этом профессия артистов травмоопасная и их карьера может закончится в любой день.