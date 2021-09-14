Пресс-служба мэрии Оша сообщила, что 13 сентября началась полная реконструкция здания Ошского академического музыкально-драматического театра имени Бабура.

Проект реконструкции Ошского драмтеатра. Фото: Пресс-служба мэрии Оша. Проект реконструкции Ошского драмтеатра. Фото: Пресс-служба мэрии Оша. Проект реконструкции Ошского драмтеатра. Фото: Пресс-служба мэрии Оша. Реконструкция Ошского драмтеатра. Фото: Пресс-служба мэрии Оша. Реконструкция Ошского драмтеатра. Фото: Пресс-служба мэрии Оша. Реконструкция Ошского драмтеатра. Фото: Пресс-служба мэрии Оша.

Общая стоимость проекта — $5 млн. Проект реконструкции финансирует Узбекистан.

«Реконструкция театра начата согласно достигнутым соглашениям между правительствами Узбекистана и Кыргызстана по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей», — отметили в муниципалитете.

По данным мэрии, здание театра полностью обновится к началу 2022 года.

Капитальный ремонт театра

Капитальный ремонт в ошском академическом узбекском музыкально-драматическом театре имени Бабура был запланирован в честь 100-летнего юбилея. Такое решение было принято ещё в ходе визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан.

100-летие театра должны были отпраздновать в октябре 2018 года. Но три года назад мероприятие передвинули, так как театр нуждался в ремонте.

Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура — один из старейших профессиональных театров в Средней Азии. Он основан в 1914 году Рахмонберди Мадазимовым.

После того, как Кыргызстан получил независимость в 1992 году, театр был переименован в честь узбекского акына Захир-ад-дин Мухаммад Бабура. До этого он носил имя революционера Сергея Кирова. Театр рассчитан на 480 зрителей.

За годы существования коллектив поставил более 600 спектаклей по самым популярным произведениям узбекской, русской, таджикской, кыргызской и мировой классики, а также по современной драматургии народов мира.