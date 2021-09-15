В южной столице Кыргызстана — Оше — сложилась непростая ситуация с государственными детскими садами. Больше половины из них переполнены, а дождаться очереди, чтобы отдать ребенка в детский сад, очень сложно.

Некоторые родители вынуждены давать взятки, чтобы отдать своего ребенка в детский сад. При этом, по закону каждый ребенок в стране имеет право на дошкольное образование.

Журналисты «Клоопа» и «Азаттыка» проанализировали данные госпортала balabakcha.edu.gov.kg и данные от городского управления образования и выяснили, почему так происходит.

«Не хочет спать в одной кровати с кем-то»

По официальным данным, шесть из десяти детей в Оше не ходят в садик. В статистику не вошли дети внутренних мигрантов, так что реальный масштаб детей, которые не ходят в детсады, еще больше.

Почему ошане не отдают детей в садик? Большинство из-них переполнены и не отвечают Санитарным правилам и нормам (далее — СанПин).

Для каждого детского садика существуют нормы, где прописано максимальное количество детей, которое может вместить здание. Мы сравнили это число с реальным количеством детей, которые ходят в детсад. В итоге мы выяснили, что больше половины детсадов Оша переполнены.

Например, в дошкольном учреждении «Мол Булак» в старшей группе обучаются 93 ребенка. Это превышает норму в три раза. В одной группе по закону должны обучаться максимум 30 детей.

Дети во время сонного часа вынуждены спать в одной кровати по двое, так как свободного пространства в помещении мало.

«Мой ребенок ходит в садик с двух лет. Но в четыре года у него пропало желание. Когда я спросила почему, он ответил, что не хочет спать в одной кровати с кем-то. Из-за этого за ним смотрят братья, пока у них каникулы. С сентября ему снова придется посещать садик», — сетует жительница Оша Алина.

Огромные очереди

В 2018 году в Кыргызстане ввели систему электронной очереди — родители могут следить за ней онлайн. Согласно порталу, во все детские садики есть очереди. В некоторые дошкольные учреждения она достигает 1500 детей. Это может означать, что пока очередь дойдет до ребенка, он уже пойдет в школу.

Родители говорят, что вынуждены давать администрации садика взятку от 5 до 10 тысяч сомов или становиться «добровольными спонсорами». Так, например, один из жителей Оша построил навес у входа в детсад, чтобы отдать туда двух своих детей.

По словам анонимного источника, который работал в сфере дошкольного образования, электронная система устроена так, что через нее взять ребенка в детсад вне очереди нельзя. Однако по факту директоры за деньги берут детей в детские сады вне очереди — такие малыши не числятся в официальном списке.

Это значит, что детские сады могут быть еще более переполненными, а в тех садах, в которых электронная система показывает наличие мест, их может не оказаться.

Источник «Клоопа» заверил, что если проверить, соответствует ли реальное количество детей официальному списку, то можно выявить множество нарушений.

Однако в городском управлении образования города Оша уверяют, что при приеме детей в садик с родителей никто деньги не берет. Также там настаивают, что в детсад ребенок может попасть только по электронной очереди.

Планируют открыть 3 детсада, а нужно 70

Всего в Оше 45 детских госсадов. За 30 лет городские власти построили всего 12 детсадов, еще три здания планируют скоро ввести в эксплуатацию.

«В данное время мы еще и работаем с проектами. Например, в четырех садиках ремонтируем неиспользуемые помещения и открываем дополнительные группы. Каждый год открываются новые сады. Если работа будет идти в таком темпе, то дошкольное образование будет доступнее», — говорит Саламат Айдарова, специалист отдела дошкольного образования Ошского городского Управления образования.

Мы посчитали, что по санитарным требованиям, существующие госсадики могут вместить 8 690 детей. Как мы знаем, фактически в детских садах больше мест, но даже дополнительные места не охватывают всех детей.

Сейчас очередь в детские сады Оша составляет более 17 тысяч детей, при том, что некоторые родители отдают своих детей в частные дошкольные учреждения.

Чтобы охватить хотя бы тех, кто стоит в очереди в госсады, городу нужно уже сейчас 70 зданий вместимостью по 250 мест.

Но, даже если эти садики построят очень быстро, их вскоре снова будет не хватать, потому что население Кыргызстана постоянно растет.

Как можно решить проблему?

У родителей есть вариант отдать ребенка в частный детский сад, но ежемесячная оплата в них — в среднем пять тысяч сомов — для многих неподъемна.

Среднемесячная зарплата в городе составляет около 16 тысяч сомов. Получается, что средний ошанин будет тратить треть зарплаты на дошкольное обучение только одного ребенка в семье.

Стоимость обучения в государственном детсаду значительно доступнее — около 550 сомов в месяц.

Эксперт по образованию Куштарбек Кимсанов считает, что нужно увеличить количество частных дошкольных учреждений.

«Для решения проблемы есть два пути. Первое — это увеличение количества муниципальных садиков. Но это не реализуемо, так как у государства сейчас нет возможностей. Второе — увеличить количество частных садиков. Госорганы должны направить все силы на это. А министерству образования нужно упростить выдачу лицензий и пресечь бюрократию», — говорит Кимсанов.

По мнению эксперта, когда частных садиков будет больше, то и цена на их услуги будут более доступной: они будут конкурировать и в цене тоже.

Юрист Бизнес-ассоциации JIA Бакыт Сартмаметов подтверждает слова эксперта о том, что лицензию для открытия садика получить непросто. Для утверждения устава предпринимателей вынуждают ехать в Бишкек, несмотря на то, что есть региональные управления министерства образования.

«Если в документе есть какие-либо недостатки, то министерство его отклоняет, из-за чего это снова превращается в бюрократию. Сказать по правде, многие дают деньги, договариваются с министерством — они вынуждены давать определенную сумму, чтобы закончить работу», — объясняет Сартмаметов.

Почему детсады так важны?

Во-первых, бабушки и дедушки есть не у всех, или они живут в селах, а нанимать няню дорого.

Во-вторых, ребенок, который посещает садик, более социализирован и лучше готовится к школе. Это подтверждает и эксперт в области дошкольного образования Асылбек Жоодонбеков. По его словам, не у всех родителей есть навыки педагога, поэтому поход в детсад — лучшее решение.

«В садике речь ребенка будет развиваться быстрее, улучшится мелкая моторика рук. Сегодня многие живут в городах. Дома дети слышат: “играй тише”, “соседи снизу”, “соседи сверху”. После работы не у всех родителей бывает время выйти на прогулку с детьми. Возле домов нет безопасных детских площадок. Все это отрицательно влияет на развитие ребенка», — говорит эксперт.

В-третьих, ребенок в детском саду разгружает родителей. Они могут самореализовываться и зарабатывать деньги.

На что должны обратить внимание родители при подаче заявки?

Перед подачей заявки на портале https://balabakcha.edu.gov.kg родители должны посмотреть видеоинструкцию о том, как это делать правильно. После подачи заявки нужно регулярно проверять почту и свой статус — вы попросту можете пропустить очередь.

Все заявки рассматривает директор. Если директор отклоняет заявку, то он обязан указать причину. После этого заявка автоматически отправляется на почту родителей и в местное управление образования. Если родители не согласны с решением директора, они могут подать жалобу.

Если же директор принимает ребенка, то информация поступает на почту родителей, которые должны в течении 15 дней принести все необходимые документы для приема малыша в садик. Поэтому важно при подаче заявки указывать почту, которая принадлежит именно вам и регулярно проверять её.

Помните: после того, как подошла ваша очередь, директор или кто-либо ещё не вправе требовать от вас становиться спонсором или дать взятку. Если такое произошло, то вы можете обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Авторы: Айбике Адилет кызы, Дастан Умотбай уулу, Элвира Султанмурат кызы

Редактура: Анна Капушенко

Дата-редактор: Андрей Дорожный

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный.

Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.