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Депутаты Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов вышли с допроса из МВД. Их вызвали вечером 15 сентября, где они пробыли несколько часов.

После допроса Акаев рассказал, что его вызывали по делу экс-замглавы МВД Курсана Асанова о попытке захвата власти.

«Они сообщили, что возбуждено уголовное дело по записи якобы с голосом Асанова. В нем оказывается упоминалось мое имя. Вдобавок к этому делу [добавили] письмо от нескольких деятелей культуры. По этому делу меня допросили», — рассказал депутат.

Акаев добавил, что на допросе снова повторил, что «ни с кем не вел переговоры по захвату власти» и нигде не призывал к этому. По его словам, он обязался приходить на следующие допросы.

Он также сообщил, что обращение деятелей культуры и дело о попытке захвата власти объединили в одно.

Сулайманов, который вышел с допроса раньше Акаева, в разговоре с журналистам сообщил, что его допросили по факту обращения ряда деятелей культуры.

«Я к этому не имею отношения. Возможно, некоторые оппоненты бессильны перед выборами. Если честно, я сам не совсем понимаю, зачем меня вызвали», — сказал депутат, добавив, что не знает вызовут ли его снова на допрос.

Кроме них на допрос также вызвали экс-полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Ранее в интервью журналистам он рассказал, что его вызвали по делу о попытке захвата власти.

Тогда же Абдраимов заявил, что не признает своей вины и считает происходящее «политическим гонением».

Кроме них на допрос также побывали экс-министр обороны Исмаил Исаков и экс-депутат Ахматбек Келдибеков. В интервью журналистам они сообщили, что побывали на допросе в МВД также по делу о попытке захвата власти.

«На допросе нам задали вопросы о которых мы не могли даже подумать. Кто сфальсифицировал это письмо должен быть привлечён к ответственности», — сказал Исаков.

Экс-министр считает, что такие действия являются актом устрашения и возможно это связано с предстоящими парламентскими выборами.

«Возможно пытаются запугать, чтобы на выборы не шли или не входили в какую-то компанию […] Мы позже расскажем подробно об этом», — сказал он.

Запись с планами захвата власти

Накануне в соцсетях распространилась запись якобы разговора Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на голос экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева*.

*Издание 24.kg со ссылкой на источники сообщили, что Алмаза Сарыбаева тоже вызвали на допрос в следственную службу МВД. По данным издания, допрос касается дела о захвате власти.

В подписи к видео было написано, что Асанов, Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. После этого, Асанова задержали обвинив в том, что он в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку к насильственному захвату власти. Адвокатка Асанова Таалайгуль Токтакунова сказала СМИ, что разговор был давно, и запись смонтирована.

Позже другой адвокат Асанова Икрамидин Айткулов сообщил, что по делу о попытке захвата власти проходят депутат Акаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, 14 сентября в Следственную службу МВД поступили материалы, в которых утверждается, что Атамбаев, Акаев, Асанов и другие намеревались насильственным путем с применением огнестрельного оружия захватить власть.

Сам Акаев назвал запись «некачественным контентом фабрики троллей», а обвинения в планировании захвата власти «надуманными» и «безосновательными».

Депутат подчеркнул, что «не обсуждал и не планировал захват власти» ни с одним из политиков или общественных деятелей.

Письмо с требованием наказать

Также в сети распространилось письмо некоторых деятелей культуры, обращенное президенту Садыру Жапарову. Они попросили главу государства принять жесткие меры в отношении некоторых политиков, в числе которых Жанар Акаев, Туйгунаалы Абдраимов и Алтынбек Сулайманов.

В письме говорится, что 17 сентября они якобы собираются захватить власть, устроив вооруженный переворот.

Однако, некоторые из деятелей культуры, чьи имена указаны в письме заявили, что не видели само письмо.

«Так как я устала от беспорядков в обществе, дала согласие, но не подписала письмо. Это письмо я не видела. Людей, которых указали в обращении, я уважаю», — написала поэтесса Менди Мамазаирова на своей странице в Фейсбуке.

Соавтор: Ислам Розиев.