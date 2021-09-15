Депутата парламента Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД в качестве свидетеля. Об этом пишут несколько СМИ со ссылкой на самого нардепа.

По данным «Азаттыка», Акаев должен явиться в следственную службу МВД 15 сентября в 17:30. Однако пока неизвестно по какому делу вызвали нардепа.

Повестка Жанару Акаеву. Фото / 24.kg

Запись с планами захвата власти

Накануне в соцсетях распространилась запись якобы разговора Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаеваева*.

*ИА 24.kg со ссылкой на источники сообщили, что Алмаза Сарыбаева тоже вызвали на допрос в следственную службу МВД. По данным издания, допрос касается дела о захвате власти.

В подписи к видео написано, что Асанов, Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. После этого, Асанова задержали обвинив в том, что он в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку к насильственному захвату власти. Адвокатка Асанова Таалайгуль Токтакунова заявила СМИ, что разговор был давно, и запись смонтирована.

Позже другой адвокат Асанова Икрамидин Айткулов сообщил, что по делу о попытке захвата власти проходят депутат Акаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, 14 сентября в Следственную службу МВД поступили материалы, в которых утверждается, что Атамбаев, Акаев, Асанов и другие намеревались насильственным путем с применением огнестрельного оружия захватить власть.

Сам Акаев в своём обращении в Фейсбуке назвал запись «некачественным контентом фабрики троллей», а обвинения в планировании захвата власти «надуманными» и «безосновательными».

Депутат подчеркнул, что «не обсуждал и не планировал захват власти» ни с одним из политиков или общественных деятелей.

Читать по теме: Жанар Акаев: Я ни с кем не обсуждал и не планировал захват власти