Журналисты издания Factcheck.kg расследовали деятельность компании по восстановлению поврежденных домов в приграничном селе Максат Лейлекского района Баткенской области. Они выяснили, что дома построила кыргызско-турецкая компания «Дуваташ», которая занимается добычей руды — цветных металлов.

Строительство 84 жилых домов в селе Максат было завершено 27 августа. Работы профинансировали турецкие власти.

Известно, что эта же компания «Дуваташ» планирует инвестировать в Айдаркенский ртутный завод и в Кадамжайский сурьмяный завод, а так же разрабатывать месторождение с залежами золота. Пресс-служба президента сообщила, что вышеуказанная компания намерена создать в Кадамжае около 800, в Айдаркене около 1000 рабочих мест.

Скандальные владельцы компании «Дуваташ»

На сайте минюста можно увидеть, что учредителем компании «Дуваташ» является турецкое акционерное общество «Дуа алтын маденджилик итхалят ве ихраджат анонимширкет». Свою деятельность акционерное общество начало 16 апреля 2021 года.

«Компания оказывает услуги по приобретению золота, серебра, платины и других драгоценных металлов. Другой информации в открытых источниках Турции не обнаружено», — пишет издание Factcheck.kg.

По информации журналистов, среди учредителей ОсОО «Дуваташ» в разные годы был Даниил Дашков — сын подозреваемого в коррупции экс-руководителя «Кыргыз Темир Жолу» Василия Дашкова. Даниила Дашкова также подозревают в нарушении закона — в «мошенничестве».

Также одним из основателей «Дуваташа» указан Баатырбек Жантаев — он возглавлял компанию «Сай-Аска», в свое время он продал уголь ГП «Кыргыз Темир Жолу» почти на 55 миллионов сомов. Позже Жантаев* сам был назначен на должность в эту госкомпанию, возглавил в ней отдел по материально-техническому обеспечению.

*Жантаев также — фигурант расследования о финансовом скандале в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК), которое провели журналисты «Азаттык».

Нынешний руководитель «Дуваташа» Алмаз Туманов во время октябрьских событий 2020 года пытался захватить открытое акционерное общество «Кыргызалтын». Но сотрудники предприятия и дружинники вывели его из здания «Кыргызалтына».

«Исследование сайта минюста помогло понять причину, почему Туманов хотел завладеть “Кыргызалтыном”. В общей сложности он владеет 11 компаниями, или руководит, или имеет отношение к ним. Большинство из них занимается добычей минералов, камней и драгоценных металлов», — пишет издание Factcheck.kg.

По официальным данным, Туманов имеет отношение к компаниям «Алашан-Транс», «Магнат М-М», «Геокарат», «Куда-Тау», «Моло-Тау», «Аурум Голд Майнинг», «Алтын-Тоо ЛТД», «Дуваташ Кей-Джи» и «Дуваташ».

Небезопасные дома

Кабинет министров для восстановления домов, разрушенных в ходе военной агрессии со стороны Таджикистана, выделил 700 млн сомов. Из них 500 млн сомов должны были направить на восстановление социальных объектов, остальные 200 млн сомов — на сгоревшие жилые дома.

Ранее группа волонтеров из нескольких общественных организаций Оша заявила, что строящиеся дома в Лейлеке «не выдержат пожаров и наводнений». Волонтеры также сообщили, что фундамент домов высотой всего 25 см, и что новые дома были сделаны из СИП-панелей и пластика, которые могут быть опасными с экологической точки зрения.