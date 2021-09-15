Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 578 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека.
- Бишкек — 32;
- Чуйская область — 17;
- Иссык-Кульская область —10;
- Баткенская область — 3;
- Джалал-Абадская область —10;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 3;
- Ош — 2;
- Ошская область — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 389 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 15 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 603 пациента. Еще 978 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 117 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 171 767 пациентов.