В селе Сары-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области при пожаре погибли двое детей, 4 и 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Место пожара. Фото / пресс-служба МЧС Место пожара. Фото / пресс-служба МЧС

По данным ведомства, 14 сентября поступила информация о том, что горит сено в сарае во дворе жилого дома. К 15:00 огонь локализовали, и к 17:45 полностью ликвидировали.

«Всего сгорело 600 тюков сена. Причина возникновения пожара уточняется», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, за 8 месяцев 2021 года зарегистрировали 1 966 случаев пожаров. Это на 29,8% больше чем в прошлом году.

В МЧС сообщили, что основными причинами пожаров являются:

Нарушение правил монтажа электрооборудования;

Неправильное устройство отопительных печей и дымоходов;

Неосторожное обращение с огнем;

Шалость детей с огнем.

В ведомстве просят соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвращать пожары.