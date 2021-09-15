В селе Сары-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области при пожаре погибли двое детей, 4 и 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, 14 сентября поступила информация о том, что горит сено в сарае во дворе жилого дома. К 15:00 огонь локализовали, и к 17:45 полностью ликвидировали.
«Всего сгорело 600 тюков сена. Причина возникновения пожара уточняется», — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, за 8 месяцев 2021 года зарегистрировали 1 966 случаев пожаров. Это на 29,8% больше чем в прошлом году.
В МЧС сообщили, что основными причинами пожаров являются:
- Нарушение правил монтажа электрооборудования;
- Неправильное устройство отопительных печей и дымоходов;
- Неосторожное обращение с огнем;
- Шалость детей с огнем.
В ведомстве просят соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы предотвращать пожары.