В селе Кара-Жыгач Джалал-Абадской области на 308 км автодороги Бишкек-Ош автомобиль марки «Жигули» столкнулась с бензовозом. В результате ДТП на месте погибли трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Машина после столкновения. Фото: пресс-служба МЧС Машина после столкновения. Фото: пресс-служба МЧС Бензовоз после столкновения. Фото / пресс-служба МЧС

По данным ведомства, авария произошла около 7:10 15 сентября. На месте работают 5 спасателей.

«[Они] помогли вытащить тела трёх погибших из машины и передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили в морг Токтогульской районной больницы. Личности погибших выясняются», — сообщили в МЧС.

Смертельные аварии

За последние несколько месяцев в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом.

На фоне этого президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время, то руководителям «придется уйти».

2 сентября начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Азамат Исраилов сообщил, что с начала 2021 года в результате ДТП скончались 497 человек. Всего же зафиксировали 4 637 автокатастроф, в которых травмы получили 6 900 человек.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ДТП по всем основным показателям, по количеству смертности и раненых. В порядке 95% ДТП происходят по причине человеческого фактора, то есть водители допускают нарушения или не знают правил дорожного движения. Кроме того, большинство из них не соблюдают культуру поведения на дорогах», — сказал он тогда.