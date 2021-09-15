Экс-депутат парламента и политик Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека Азирета Медерова. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев на своей странице в Фейсбуке.

В заявлении Джеенбеков попросил, привлечь судью к уголовной ответственности за то, что тот «злоупотребляя своим должностным положением незаконно лишил политика свободы».

Заявление Равшана Джеенбекова на судью Азирета Медерова. Фото / Замир Жоошев

Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1 до 5 октября из-за нарушений условий домашнего ареста.

По словам Жоошева, суд тогда заменил «несуществующую» меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Ранее адвокат заявлял, что срок домашнего ареста Джеенбекова истёк ещё 11 мая и не продлевался.

«Это означает, что начиная с 12 мая 2021 года Равшан Джеенбеков не находился под домашним арестом и не должен был соблюдать ограничительные условия домашнего ареста», — отметил адвокат.

Политик попросил Генпрокуратуру в своём заявлении «провести тщательную проверку указанного факта».

«Вследствие незаконного решения судьи мне причинен тяжкий вред, выражающийся в длительном (более 30 дней) незаконном лишении свободы», — написал Джеенбеков.

Кто такой Джеенбеков?

Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. При правлении Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции, но когда бывший глава государства попал в опалу, поддержал его и даже был задержан из-за кой-ташских событий.

Ему были предъявлены обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков» и «Насильственный захват власти».

«Комитет гражданского контроля» назвал тогда бывшего депутата политическим узником и требовал незамедлительного пересмотра меры пресечения.

После смены власти в 2020 году Равшан Джеенбеков покинул СИЗО-1 и позже ему изменили меру пресечения на домашний арест.

За время под домашним арестом Джеенбеков успел принять участие в досрочных выборах президента, которые состоялись 10 января этого года. По итогу голосования он набрал 0,2% голосов избирателей, а президентские выборы выиграл Садыр Жапаров.