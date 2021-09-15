Пресс-служба президента сообщила, что глава государства Садыр Жапаров прилетел в Таджикистан. Там он примет участие в саммитах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Садыр Жапаров в Таджикистане. Фото / пресс-служба президента

По данным пресс-службы президента, Жапаров 16 сентября примет участие в саммите ОДКБ, где главы государств обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности.

На следующий день, президент примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, где обсудят состояние и перспективы взаимодействия в рамках организации, совместные шаги по преодолению последствий пандемии и актуальные темы регионального и международного сотрудничества.

Кроме того в совместной встрече глав делегаций государств-членов ШОС и ОДКБ обсудят ситуация в Афганистане.

Первый визит

Это уже второй визит Жапарова в качестве президента в Таджикистан. Первый визит глава государства совершил в конце июня. Визит Жапарова состоялся спустя почти два месяца после вооруженного конфликта, который произошел в Баткенской области на границу двух стран в конце апреля 2021 года.

Тогда в вооруженном конфликте погибли 36 кыргызстанцев, ещё 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого, из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

По данным властей Таджикистан, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Информация о том, что Жапаров полетит в Душанбе с официальным визитом в конце июня вызвало неоднозначную реакцию среди общества, так как после приграничного конфликта Генпрокуратура Кыргызстана назвала действия военных Таджикистана «военной агрессией».

Переговоры тогда президенты двух стран вели за закрытыми дверями. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон вели встречу тет-а-тет более шести часов.

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Также они тогда сделали заявления для прессы. В нём они сообщили, что обсудили проблемный приграничный вопрос и заявили, что она будет решаться. Тогда стало известно об уточнении в рабочем порядке еще 32 км.

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях на кыргызско-таджикской границе — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Вооруженный конфликт в конце апреля начался из-за работ на водораспределительном пункте «Головной».

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км. До 2021 года делимитированы и демаркированы были только 519 км.

В конце июля этого года стало известно, что по итогам переговоров делегации согласовали ещё 40 км границы. Однако, неизвестно какие именно участки согласовали. Также эти договорённости ещё не подписаны.