Пресс-служба УВД города Ош сообщила, что 15 сентября сотрудники милиции провели акцию, установив на дорогах возле школ манекены детей.

Фото: Пресс-служба УВД Оша

Как пояснили в УВД, такую акцию решили провести, чтобы избежать аварий на тротуарах и дорогах возле школ. Кроме этого, сами сотрудники милиции также обеспечивали безопасность на дорогах Оша.

Затем милиция передала манекены школам. В УВД добавили, что рейд по соблюдению ПДД «Привет, школа» продлится с 15 сентября по 15 октября.

Школьники и студенты по всему Кыргызстану вернулись за парты спустя почти два года с начала пандемии коронавируса. Все это время они обучались в онлайн режиме.

Власти страны решили начать учебный год с 15 сентября «в целях поэтапного перехода на офлайн обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования».