Детская писательница и активистка Алтын Капалова на своей странице в Фейсбуке опубликовала пост к началу учебного года. В нём она рассказывает, как онлайн-обучение Кыргызстане во время карантина провалилось и к чему это может привести.

Все образовательные организации закрыли из-за пандемии COVID-19 весной 2020 года. Всё это время школьники и студенты обучались в онлайн режиме, однако к концу 2020-2021 учебного года часть школьников вернулась в офлайн.

Онлайн-обучения не было

По мнению Капаловой, с началом учебного года начнётся «самое страшное» ведь «тысячи детей пропустили почти полтора года школьной программы».

Процесс дистанционного обучения с помощью ноутбука. Фото: Минобразования Кыргызстана.

«Я не отношусь к ресурсным и ответственным родителям, которые смогли всеми правдами и неправдами продолжать обучение: в частных школах, с репетиторами. У меня не было на это ресурсов. Я отношусь к тысячам родителей, которым нужно было выжить во время пандемии. В какой-то момент я отпустила ситуацию и перестала об этом думать», — написала она.

Капалова подчёркнула, что онлайн-обучения по всей стране не было. Она считает, что «образование во время карантина стало доступным лишь богатым».

«Основное население получило “WhatsApp образование”. Выглядело оно так “сегодня тема такая-то, дети почитайте тему, вот видеоурок” — это в лучшем случае. Я была в селах, где даже у учителей не было интернета и смартфонов. Они очень боялись проверок», — рассказывает писательница.

По её словам, из-за онлайн обучения ей пришлось отдать своего ребёнка в частную школу, у которой была программа адаптированная к «ковидным реалиям».

«Оплата обучения в этой школе — для меня огромная сумма. Очень дорого, но у меня нет выбора. Мой ребенок просто не потянет программу 5 класса, потому что 4 класса в его жизни не было. Возможно, министерству образования нужно быть честными и посадить всех детей, кто был на онлайн обучении, классом ниже. Дети просто ни хрена не поймут по основным предметам, потому что есть такая штука в школьных знаниях, как преемственность. Учителя просто пойдут по учебному плану, никуда не сворачивая. Дети ничего не понимая, будут терять интерес к учебе. Спасибо нашему правительству за заботу о детях своей страны и за заботу о коррупционерах, которые своровали и продолжают воровать образование наших детей», — написала она.

По мнению Капаловой, «система образования, которая и так держалась на соплях, сейчас лишилась и тех соплей, на которых держалась».

Процесс обучения по телеурокам. Фото: Минобразования Кыргызстана.

То, что обучать детей онлайн во время пандемии не получилось признали и власти.

«Мы планируем начать учебный год в реальном режиме. Из-за онлайн-обучения в течение двух лет снизилось качество образования. По полученным данным, система образования Кыргызстана достигла определённых успехов в онлайн-обучении, но в этом году, мы должны признать, обучать детей онлайн невозможно», — сказал 25 августа глава кабмина Улукбек Марипов.

Тогда же он объявил, что с 15 сентября предстоящий учебный год в образовательных учреждениях начнётся в «традиционном режиме»

Онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

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