Глава кабинета министров Улукбек Марипов 15 сентября, в первый учебный день, решил лично провести урок для учеников 11 класса.

Видео с урока Марипов опубликовал на своей странице в фейсбук.

В описании к видео говорится, что глава кабмина провел урок для учеников школы села Кашка-Суу в Чуйской области. На самом уроке Марипов рассказывал о независимости Кыргызстана.

Во время урока Марипов поделился воспоминаниями как сам учился в сельской школе и даже пас овец.

«Не зря говорят, путь во вселенную начинается с деревни», — сказал он.

Глава кабмина также призвал школьников готовиться к экзаменам для поступления в университеты и ставить перед собой амбициозные цели.

Школьники и студенты по всему Кыргызстану вернулись к офлайн-обучению спустя почти два года с начала пандемии COVID-19. Все это время школьники и студенты обучались в онлайн режиме.

Власти страны решили начать учебный год с 15 сентября «в целях поэтапного перехода на офлайн обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования».

Кроме этого, в кабмине отметили, что перенос начала учебного года поспособствует продлению летнего туристического сезона, что положительно скажется на восстановлении сферы туризма.