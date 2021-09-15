В сети распространилось письмо некоторых деятелей культуры, обращенное президенту Садыру Жапарову. Они попросили главу государства принять жесткие меры в отношении некоторых политиков.

Обращение к Садыру Жапарову от деятелей культуры. Фото из соцсетей.

В письме говорится, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Жетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие депутаты Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Жолдошева и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября якобы собираются захватить власть, устроив вооруженный переворот.

Большая часть письма — это восхваление Жапарова. После чего авторы письма заявили: «Что еще нужно этим идиотам?»

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, не играйте с ними в кошки-мышки. За вами стоит 80-90% людей. Если надо, вас поддержат так, как и в 2016 году люди поддержали Эрдогана. Примите к ним жесткие меры. Не будьте мягким, иначе мы потеряем страну. Мы больше не хотим слышать слово митинг. Надоело», — заключили они.

Кто написал письмо?

Обращение к президенту подписали отличница культуры Сонунбу Кадырова и эстрадная певица Венера Пирматова. Также указаны имена поэтессы Менди Мамазаировой, народной артистки Шайгул Алсеитовой, ученой Умут Култаевой и заслуженного артиста Абаза Чикеева.

Однако Мамазаирова на своей странице в фейсбуке заявила, что это письмо она не видела. По ее словам, Сонунбу Кадырова сообщила ей, что Туйгунаалы Абдраимов хочет устроить беспорядки, поэтому они написали письмо.

Менди Мамазаирова. «Так как я устала от беспорядков в обществе, дала согласие, но не подписала письмо. Это письмо я не видела. Людей, которых указали в обращении, я уважаю. Я не могу говорить что-то плохое про Ахматбека Келдибекова, Исмаила Исакова, Жылдызкан Джолдошеву и Курсана Асанова. Нельзя использовать мое имя в письме, которого я не видела и которое не подписала», — объяснила Менди Мамазаирова.

Сама Сонунбу Кадырова заявила, что ее слова были искажены. При этом, поэтесса является сторонницей Садыра Жапарова. Она часто высказывается в его пользу в своих соцсетях.

Политические игры

Экс-депутат Ахматбек Келдибеков заявил, что авторы этого письма должны ответить перед судом.

Ахматбек Келдибеков. «Это обращение должно расцениваться, как ложная информация. Те, кто распространил эти бездоказательные очернения, должны быть наказаны.[ …] Я прошу вас разоблачить и наказать тех, кто написал эту неразумную ложь о митинге, и их закулисных хозяев», — написал он на своей странице в фейсбуке. По его словам, он созвонился с несколькими людьми, чьи имена указаны под письмом и они они ему сообщили, что не знали о том, что там будут имена Исмаила Исакова, Ахматбека Келдибекова и Жылдызкан Жолдошевой.

«Поэтому я считаю, что это результат коварных идей некоторых политических сил, которые опасаются, что они потеряют доверие народа в преддверии выборов», — заявил бывший депутат.