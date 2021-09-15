Многоэтажный дом, который построили в микрорайоне Манас-Ата (бывший ХБК) города Ош для милиционеров, до сих пор не заселен. Об этом сообщило ИА Turmush. По данным СМИ, состояние дома с каждым днем ухудшается.

Фото: ИА Turmush

По информации МВД, строительство дома на 240 квартир было начато в 2015 году. Для этого из бюджета министерства было выделено 302 млн сомов.

Компания, которая выиграла тендер — ОсОО «ППА»* — должна была сдать объект в пользование в 2019 году. Но из-за нехватки выделенных средств из бюджета финансирование постоянно приостанавливается и в итоге не ведется уже два года.

*По данным минюста, с 19 сентября 2020 года владельцем строительной компании «ППА» является Бегимай Токтоназарова. В 2019 году Госагентство по строительству выявило ряд нарушений у ОсОО «ППА» и временно приостановило его деятельность.

За это время многоэтажное здание стало бесхозным, окна на первом этаже здания разбили, а во дворе дома появились кучи мусора.

Фото: ИА Turmush

После того, как журналисты рассказали об этом случае, МВД сообщило, что компания «ППА» отремонтировала разбитые окна за свой счет. Также, по словам милиционеров, мусор на придомовой территории убрали и собрали в одном месте.



По данным ведомства, строительство многоэтажного дома завершено на 97%. Сейчас в очереди за получением квартир стоят 400 сотрудников милиции — каждый из них будет проверен специальной комиссией МВД, по результатам которой квартиры будут распределены.

Однако неизвестно, когда комиссия завершит проверку и когда квартиры будут сданы в эксплуатацию.