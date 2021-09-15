Многоэтажный дом, который построили в микрорайоне Манас-Ата (бывший ХБК) города Ош для милиционеров, до сих пор не заселен. Об этом сообщило ИА Turmush. По данным СМИ, состояние дома с каждым днем ухудшается.
По информации МВД, строительство дома на 240 квартир было начато в 2015 году. Для этого из бюджета министерства было выделено 302 млн сомов.
Компания, которая выиграла тендер — ОсОО «ППА»* — должна была сдать объект в пользование в 2019 году. Но из-за нехватки выделенных средств из бюджета финансирование постоянно приостанавливается и в итоге не ведется уже два года.
*По данным минюста, с 19 сентября 2020 года владельцем строительной компании «ППА» является Бегимай Токтоназарова. В 2019 году Госагентство по строительству выявило ряд нарушений у ОсОО «ППА» и временно приостановило его деятельность.
За это время многоэтажное здание стало бесхозным, окна на первом этаже здания разбили, а во дворе дома появились кучи мусора.
После того, как журналисты рассказали об этом случае, МВД сообщило, что компания «ППА» отремонтировала разбитые окна за свой счет. Также, по словам милиционеров, мусор на придомовой территории убрали и собрали в одном месте.
По данным ведомства, строительство многоэтажного дома завершено на 97%. Сейчас в очереди за получением квартир стоят 400 сотрудников милиции — каждый из них будет проверен специальной комиссией МВД, по результатам которой квартиры будут распределены.
Однако неизвестно, когда комиссия завершит проверку и когда квартиры будут сданы в эксплуатацию.